Crónica 09-04-2020

SUBPESCA llama a consumir productos del mar en semana santa, pero tomando resguardos por el covid-19

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) llamó a la ciudadanía a consumir pescados, mariscos y otros productos del mar durante Semana Santa, pero de manera segura y responsable, tomando en cuenta la contingencia del Covid-19.

Pescadores artesanales de distintas regiones han continuado desarrollando sus labores, respaldados por disposiciones de la autoridad que apuntan a garantizar la continuidad de la cadena productiva y de distribución de alimentos para la población, en medio de la pandemia.



“Como Subsecretaría, hacemos un llamado a la población a consumir, de manera segura y tomando precauciones, los productos del mar que los pescadores siguen extrayendo, con esfuerzo y compromiso, en medio de las actuales circunstancias”, planteó el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.



La autoridad detalló que en la página web de Subpesca (www.subpesca.cl) se publicará un listado con caletas y otros lugares donde será posible adquirir productos del mar frescos. En la nómina se consignarán igualmente los datos de organizaciones de pescadores que están entregando sus productos a domicilio o utilizando mecanismos similares.

“Promovemos el consumo de productos del mar, pero, a la vez, insistimos en la necesidad de que las personas respeten y sigan las diversas recomendaciones sanitarias vinculadas con el Covid-19, en Semana Santa y en todo momento. La protección de la vida será siempre la prioridad número uno”, advirtió Zelaya.



CONSEJOS PARA LOS COMPRADORES



En el caso de los compradores, se aconseja acudir anticipadamente a las caletas, ferias u otros puntos, de modo de evitar aglomeraciones y disminuir los riesgos de contagio.

En los puntos de venta, es necesario, además, cumplir con las indicaciones generales entregadas por la autoridad sanitaria. Una de ellas es mantener a lo menos un metro de distancia con las demás personas, y llevar mascarillas.

Junto con lo anterior, es conveniente que los clientes se abstengan de manipular los productos en los puestos y que compren rápido, para que puedan regresar pronto a sus hogares.



Ya en casa, deben congelar los productos, si no los consumirán de inmediato. Y al prepararlos, tienen que cocerlos: el limón no sirve para eso.

También es fundamental que en esos procesos, las personas laven sus manos cada vez que sea necesario. Así, evitarán intoxicaciones u otros problemas similares que podrían requerir atención de salud e implicarían congestionar la red de salud, hoy enfocada en el Covid-19.



PRECAUCIONES EN CALETAS



Para los pescadores u otras personas que comercializan productos en caletas o sitios semejantes, los consejos son similares.

Es conveniente que, en la medida de lo posible, controlen los accesos a las caletas y mantengan una distancia prudente entre los puestos de venta, para evitar aglomeraciones.



Las personas encargadas de esas labores deben, además, limpiar y desinfectar los locales y demás espacios de esos recintos. Corresponde, además, que usen mascarillas y guantes para disminuir riesgos de contagio, y que laven frecuentemente sus manos con agua y jabón.



Otra recomendación, válida para todos, es permanecer en casa -y no ir a caletas o sitios similares- si uno presenta síntomas de resfrío o malestar asociados al Covid-19, integra un grupo de riesgo o está sujeto a un régimen de cuarentena.