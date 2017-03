Crónica 26-03-2017

Subsecretaría de Prevención del Delito lanza campaña de autocuidado dirigida a adultos mayores

El Subsecretario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco, y el director Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Rubén Valenzuela, lanzaron la campaña “Seguridad para todas las edades”, campaña que entrega recomendaciones para evitar delitos en adultos mayores.

“Seguridad para todas las edades” pretende contribuir a reducir la posibilidad de delitos en las personas de la tercera edad. Según las cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría, en 2016 el 4,6% de víctimas de delitos de mayor connotación social (DMCS) fueron los adultos mayores (22.283 personas). Como grupo, estos fueron principalmente víctimas de hurtos (24,6%), robo en lugar habitado (23,3%) y robo en lugar no habitado (11,7%).

Al respecto, el subsecretario Óscar Carrasco dijo que “si bien estas cifras se han mantenido estables en los últimos cinco años, se trata de una situación gravísima a la que debemos prevenir. No podemos tolerar, bajo ningún punto de vista, que nuestros adultos mayores se vean expuestos a los hurtos, los robos de pensiones o las estafas telefónicas, por ejemplo”.

Asimismo, Carrasco dijo que “esta campaña busca modificar ciertas conductas y, por supuesto, fomentar el autocuidado, la precaución y la prevención para que no se cometan estos ilícitos”.

Por su parte, el director Nacional de Senama, Rubén Valenzuela, destacó que “la seguridad de las personas mayores es una tarea en la que todos podemos contribuir. Este es un grupo de personas vulnerables que presenta mayores dificultades físicas y que los delincuentes suelen aprovecharse de esta condición. Por eso hacemos un llamado a la comunidad, a las familias para que apoyen a las personas mayores y puedan acompañarlos cuando ellos realizan este tipo de trámites y así evitar que sean víctimas de delitos”.