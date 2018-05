Policial 16-05-2018

Subsecretaria de Prevención del Delito: “vamos a reducir las estadísticas de victimización”

Luego de los antecedentes revelados por la última encuesta ENUSC, en los cuales la victimización llega al 28%, su punto más alto en los últimos cuatro años, surgieron reacciones.

“Es una mala noticia que la victimización haya aumentado en la administración anterior; sin embargo, para el gobierno del Presidente Sebastián Piñera es nuestra línea base, porque desde aquí empezamos a construir mejores cifras, menos victimización, más seguridad”, dijo la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

La denuncia disminuyó un punto porcentual, cayendo de un 39.5% en 2016 a un 38,5% en 2017. Dentro de los principales motivos para no denunciar está que la pérdida no fue suficientemente seria (18%); la justicia (tribunales) no hubiera hecho nada (15,7%) y la policía no podría haber hecho nada (15,1%).

Precisamente, la Subsecretaria Martorell destacó “lo preocupante de que la denuncia siga bajando, ya que mientras menos delitos lleguen a las cifras oficiales es más difícil poder focalizar y tomar iniciativas correctas para la prevención. Nuestro trabajo es y será siempre incentivar a que la ciudadanía denuncie cuando es víctima de algún delito”.