Crónica 13-12-2018

Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi: “Linares se convierte en la ciudad con mayor potencial digital”

El miércoles, en Villa Frontera del Inca, se realizó la ceremonia del término del plan de despliegue de fibra óptica que la compañía realizó en la ciudad.

En la oportunidad se puso énfasis en que la fibra óptica permitirá a los habitantes de Linares tener una mejor estabilidad, seguridad y velocidades de red, elementos claves para los próximos desafíos de la transmisión digital.

La actividad contó con la presencia de la Subsecretaria de Telecomunicaciones Pamela Gidi, quien señaló que “gracias a este proyecto, Linares se convierte en una ciudad 100% fibra óptica, lo que la convierte en la con mayor potencial digital de la Región del Maule”.



“Son 25 mil hogares que van a poder acceder a la última tecnología en Internet fija de hogar. Son 240 kilómetros de despliegue de fibra óptima. El llamado es a aprovechar esta banda de lujo para que la ocupen no sólo en entretención, sino que le saquen el mayor provecho posible”, agregó.



“En Chile hay un 44% de los hogares que no tienen Internet y ahí hay una gran tarea que hacer como gobierno. No obstante, en telefonía móvil hay 23 millones de contratos. Es en Internet fija donde tenemos la brecha. En este sentido se está trabajando con un subsidio importante del Estado, habrá también una inyección millonaria de recursos para construir fibra, duplicar los puntos de wifi y aumentar la conectividad para las escuelas de Chile, especialmente de la zona rural, lo que va a generar también un cambio de inclusión”, explicó la Subsecretaria.