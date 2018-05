Policial 13-05-2018

Subsecretaria Martorell: “la crisis de Carabineros es en realidad de todo el sistema”

La Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, responsabilizó de la crisis en Carabineros a un sistema “absolutamente descoordinado” y que no funciona bien. Aunque dijo que nada justifica las faltas a la probidad, indicó que “esta es una crisis del sistema, pero reconozco la oportunidad de trabajar en un proyecto que realmente dé soluciones a las personas. Ni el Estado en todas sus formas y en sus tres poderes ha sido capaz de dar respuesta a una necesitad y a una situación de delincuencia que va en aumento y que no genera seguridad en las personas”.

En un seminario de Espacio Público sobre la modernización de Carabineros, la autoridad dijo estar de acuerdo con que Carabineros debe modernizarse, pero advirtió que ello debe hacerse “respetando la cultura interna de la entidad, lo que implica desarrollar un proceso de cambio y no desarmar la institución”.

Además relevó el proyecto de ley de STOP, recientemente enviado por el Presidente de la República al Congreso, que exige no solo una coordinación obligatoria, y donde se incluyen los alcaldes a quienes la ley designa como co-ayudantes de la seguridad pública y que son depositarios de cientos de denuncias anónimas que hoy no están cuantificadas y que se van a incluir en el STOP