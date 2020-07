Nacional 15-07-2020

Subsecretario de Educación: No existe fecha ni lugar para un retorno a clases presenciales



El subsecretario de Educación, Jorge Poblete, subrayó en Cooperativa que "continuaremos con clases remotas" en Chile "en la medida que de no existan las condiciones sanitarias que permitan un retorno a clases presenciales" debido a la pandemia del coronavirus.

"No existe fecha ni lugar en las que tengamos ya establecido un retorno a clases (presenciales) gradual; esto va a depender de cómo se den las condiciones sanitarias y cómo esté la comunidad educativa en cada escuela y región", aseveró la autoridad gubernamental en El Diario de Cooperativa.

La situación no es diferente en Los Ríos y Aysén, las únicas dos regiones en donde el Ministerio de Salud decidió comenzar una etapa de desconfinamiento: "Ambas son zonas que están viendo una posibilidad de poder volver, en un retorno gradual, a sus actividades y dentro de eso obviamente tenemos que observar cómo se comporta la comunidad educativa, pero no existe ninguna fecha ni seguridad respecto a las posibilidades de retorno en esa u otra zona".

"MUY CUIDADOSOS"

Consultado sobre si las carteras de Educación y Salud están trabajando en etapas para volver a clases presenciales, Poblete dijo que "hay que ser muy cuidadosos al establecer fases", pero confirmó que existe coordinación al respecto.

"Estamos en coordinación con el Ministerio de Salud para poder determinar aquellas zonas donde es factible abrir una o más escuelas, una a una. Posteriormente, el Minsal va a ir estableciendo fases para justamente permitir el desconfinamiento, como los que estamos viendo en Aysén y Los Ríos, y nosotros vamos siguiendo esas fases para ver de qué modo podemos ir permitiendo aperturas en los establecimientos en la medida que las condiciones sanitarias estén y que los colegios puedan ir cumpliendo los protocolos de seguridad", detalló.