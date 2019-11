Editorial 29-11-2019

Subsidio térmico

Avanzar en una legislación que considere las diversas realidades a lo largo de todo Chile, incluyendo con especial consideración las zonas extremas y rezagadas a la hora de definir una política habitacional, es la motivación de la resolución aprobada por la Cámara de Diputados.



El texto señala que el subsidio para acondicionamiento térmico de las viviendas tiene su origen normativo en el artículo sexto bis del DS 255/206, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y está destinado a que viviendas sociales o aquellas cuya tasación no supere las 650 UF, puedan tener un apoyo financiero que permita reacondicionarlas térmicamente.



Agrega que ciertos requisitos atentan contra la implementación de políticas públicas, como la exigencia de que los beneficiarios deban tener sus viviendas regularizadas para adquirir el subsidio, lo que se vuelve, en muchos casos, un impedimento para mejorar sus hogares.



Los parlamentarios indican que este requisito no debiese ser un factor excluyente para adquirir el beneficio, sino que puede ser un elemento que evidencie la urgencia de mejorar térmicamente sus hogares, ya que es necesario contextualizar que, por razones geográficas y demográficas, las posibilidades de regularización de viviendas disminuyen en zonas extremas donde las condiciones y los procedimientos no están a la altura de las necesidades de sus habitantes.