Crónica 26-01-2017

Subtel anuncia roaming automático interempresas para asegurar cobertura en emergencias

Durante un recorrido por las localidades afectadas por incendios forestales en la Región del Maule, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez Pino, insistió en la necesidad de implementar el roaming automático interempresa, para resguardar así, la comunicación usuaria en situaciones de emergencia.

Tras su inspección en terreno, tanto en O’Higgins como en el Maule, el Subsecretario destacó la necesidad de sacar lecciones de la tragedia que afecta a los habitantes de la zona centro sur del país y recalcó que la Subtel trabaja en modificaciones a la normativa que permitan garantizar la cobertura en eventos de emergencia.

Dichos cambios a la legislación, obligarán a que los prestadores de servicios que enfrenten daño parcial o total de su red de infraestructura, siga operando a través de la plataforma de las empresas que no reporten afectaciones como consecuencia de una emergencia.

“Estamos haciendo modificaciones para que en situaciones de emergencia, la gente siempre pueda estar conectada. Es decir, si se cae tu proveedor de servicio, puedas conectarte rápidamente a la que esté funcionando. Esa es una lección que tenemos que sacar de esto, precisamente, para que en este tipo de emergencias, la gente esté resguardada”, enfatizó el personero de Gobierno, quién aseveró que “Subtel trabaja para que todo Chile siga conectado e informado vía voz y datos”, dijo Ramírez Pino.

Respecto del estado de la infraestructura en las zonas de incendios, los efectos han ido variando conforme a la intensidad de los siniestros y, en el caso de la región del Maule, el reporte entregó seis sitios caídos, con un total de mil 200 afectaciones para telefonía fija y una cifra no superior a las 100 en el caso de la conectividad móvil.

Las afectaciones se reportaron, básicamente en Vichuquén y Cauquenes. Mientras tanto, se informó de la recuperación, en un plazo no superior a las 36 horas, de fibra óptica dañada en la zona de Pichilemu.

El Subsecretario de Telecomunicaciones, recordó que la cartera que él dirige, había instruido oportunamente a las empresas operadoras de realizar las labores de despeje y limpieza para prevenir afectaciones mayores en la infraestructura de los operadores.

“El panorama ha sido robusto. Nosotros como Subtel, en primavera, oficiamos a las empresas de telecomunicaciones que tenían que desmalezar y despejar todos sus sitios, previendo una situación como esta”, comentó, agregando que “por eso nos desplazamos hasta la zona de emergencia para verificar en terreno que los sitios y las antenas estén funcionando. Porque una cosa es lo que reportan las empresas y otro es lo que la comunidad te dice”, afirmó.