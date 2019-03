Crónica 09-03-2019

Subtel aplica cargos contra empresa por indisponibilidad de servicio móvil en localidad de Pachica

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) aplicó cargos contra una empresa por indisponibilidad de servicio móvil en la localidad de Pachica, ubicada en la región de Tarapacá. El pueblo emplazado a 1.600 metros sobre el nivel del mar "acumula más de seis meses de desconexión", de acuerdo al organismo. Tras la fiscalización, se generó un informe que señala que Movistar "no ha realizado los trabajos correspondientes para restablecer el servicio móvil en la zona".

"Esta indisponibilidad provoca serios problemas en el quehacer diario de los habitantes de la localidad de Pachica, ya que no cuentan con otra alternativa de comunicación, lo que no les permite realizar sus actividades tanto personales como laborales de manera normal", señaló la Subtel. El organismo informó que la interrupción "no es imputable a los usuarios y suscriptores", por lo cual se configura una "falta grave", derivando ello en cargos y sanciones que contempla multas máximas de hasta 1.000 UTM ($48.353.000) por cada cargo y en caso de reincidencia de hasta 3.000 UTM ($145 millones). Es por esto que la Subtel conminó a Movistar a que reponga los servicios en Pachica "lo antes posible", y determinó que la empresa debe adoptar una serie de medidas que aseguren la continuidad operacional.

Entre éstas figuran: "Disponibilizar los servicios a más tardar la primera semana de marzo de 2019; indicar las acciones de seguridad que implementará para evitar futuros actos vandálicos en la estación Huara- Pachica; y una futura modificación de la concesión, de manera de reubicar la antena en otro polígono y evitar así posibles actos vandálicos". En su informe del 13 de febrero de este año, la Subtel ofició a Movistar para que se pronuncie a través de un informe técnico sobre las condiciones de operación de los servicios para las localidades de Coscaya, Usmagama, Poroma y Sibaya, además de la fecha de reposición del servicio para la localidad de Pachica.