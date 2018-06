Nacional 24-06-2018

Subtel comienza el estudio de la red 5G en Chile y congela el uso de la banda 3,5Ghz para sus pruebas

La entidad además destaca que algunas compañías estaban haciendo un uso poco eficiente de esta banda a lo largo del país, por lo que han decidido suspender su explotación comercial. La tecnología que permitirá la evolución de las bandas móviles para llegar a la tan esperada red 5G se encuentra en desarrollo en todo el mundo y algunos países ya han comenzado a postular algunas bandas para utilizarla como canal de esta señal, instancia a la que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ha decidido sumarse con estudios que permitan su aplicación en el país, medida que hizo necesaria la suspensión comercial de la banda 3,5Ghz en Chile. Actualmente esta banda estaba concesionada para cinco empresas en diversas localidades del país, sin embargo, al analizar el uso que tenía, la entidad descubrió que, al menos Entel y Claro -con presencia a lo largo del territorio nacional- “ambas compañías están subutilizando los espectros asignados, y han anunciado productos que operarían en una red 5G, que aún no está disponible en el país”. Esta situación es de gravedad, ya que el Título VII de la Ley General de Telecomunicaciones es claro al establecer que no se puede comercializar una tecnología que aún no cuenta con un modelo o estándar técnico en el país, como ocurre con la red 5G. Además, la instancia gubernamental, sostuvo que las dos empresas deben continuar entregando el servicio a sus usuarios de la misma forma que lo hacen hasta la fecha, ya que de lo contrario podrían exponerse a sanciones por parte la autoridad. En tanto, las operadoras Movistar, VTR y GTD Telesur, que tienen asignada la banda en algunas regiones específicas del país, no estaban la estaban utilizando. Lo que confirmar el diagnóstico de la Subtel sobre “un total de 60 localidades monitoreadas a lo largo del país, el 73% no tienen señal y, por ende, no se encuentran en servicio ni operativos”. La decisión de congelar el uso de la banda 3,5Ghz nace también de la decisión de países como Corea del Sur, Japón, Singapur y Estados Unidos que han comenzado a estudiar su implementación en este espectro radial. Sobre esto, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, señaló que la decisión adoptada se fundamenta en que “el espectro es un bien nacional de uso público escaso y tenemos el deber hacer eficiente y eficaz su uso, evitando el oportunismo comercial y el acaparamiento de bandas que hoy se encuentran adjudicadas a algunas operadoras y que no están siendo utilizadas”.