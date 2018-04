Opinión 06-04-2018

¿Sucumbió la ideología de Hitler…… en Chile?

Todos nosotros, por medio de alguna película, reportaje en la televisión, algún libro o por los libros de historia, nos hemos informado de las atrocidades del ejército nazi y sus aliados, los que, por métodos violentos y genocidas imponían los ideales de su führer Adolf Hitler, para lograr la pureza de la raza aria, conquistas y dominación del mundo y así imponer su ideología Nacional Socialista (nazismo).

Adolf Hitler, condujo a su pueblo a una gran guerra. Aunó e interpretó sentimientos de revanchas, nacionalismo, racismo y deseos de progreso y desarrollo del pueblo alemán.

Resultado de esta aventura bélica: 50 millones de muertos y media Europa destruida.

De ello, ha derivado un tipo de nacionalismo adoptado por el conservadurismo, como identidad que genera afección al territorio y sus tradiciones ligadas muchas veces con un fundamentalismo religioso a los que, sin embargo, como civilidad chilena no hemos sido capaces de rechazar totalmente la cara cruel de esta ideología donde uno de sus enfoques es la supremacía de la raza blanca, la xenofobia y la preservación de la civilización tradicional occidental.

Un sucinto recorrido histórico respecto del tema permite asegurar que en Chile el nazismo nunca feneció. Hoy reverdece lentamente aprovechando la desinformación y desinterés del electorado.

No hubo estamento alguno de nuestra sociedad que pueda asegurar cuán incólume se mantuvo ante la arremetida del pensamiento nacionalsocialista durante aquellos años de preeminencia nazi en Alemania. Ello tuvo alto impacto en vastos sectores, principalmente en ciertas tiendas partidistas y en algunas de las ramas de nuestras fuerzas armadas.

El surgimiento de varios grupos civiles paramilitares y que Von Marées fundaría el 5 de abril de 1932, el Movimiento Nacional Socialista de Chile, cuya primera convocatoria se realizó en un pequeño teatro de la calle Manuel Montt en Santiago, donde uno de los oradores fue el entonces director del diario “El Imparcial”, Raúl Silva Espejo, quien años más tarde se convertiría en director del diario “El Mercurio”.

Empresarios y comerciantes alemanes avecindados en Chile, crearon una red de apoyo a los ideales de la Alemania nazi que a la Policía de Investigaciones le demandó enorme esfuerzo detectarla y, luego, desarticularla.

El “anticomunismo” de las tiendas derechistas de Chile alcanza los mismos grados enfermizos que caracterizó al gobierno nazi no sólo en Alemania sino en toda Europa, superando holgadamente al que manifestaron los gobiernos de EE.UU. en la era McCarthy y el rechazo a la revolución cubana.

Fue así que se produjo una especie de ‘hermandad homicida y bestial’ entre las huestes derechistas locales, la brutal dictadura militar y, por supuesto, representantes del viejo nacionalsocialismo que aún se encontraba presente en nuestro país, como es el caso de Walter Rauff, acusado de haber sido responsable del asesinato de miles de prisioneros judíos en los malditos ‘camiones de la muerte’ durante la II Guerra Mundial, pero dejado en plena libertad por nuestra Corte Suprema chilena.

En las inmediaciones de Parral, a 350 kilómetros de Santiago. Un equipo de nazis, presidido por el enfermero de la SS Paul Schäefer, fundó un enclave llamado Colonia Dignidad. Se constituyó bajo la figura legal de una Sociedad Benefactora y Educacional, en cuyo alero un grupo de inmigrantes alemanes “que obedecían a Paul Schäefer”, que había sido sargento del ejército de su país en los últimos días de la guerra”, fue controversial durante décadas, e incluso defendida y protegida por personalidades políticas de derecha a pesar de los horrorosos actos de abusos sexuales, torturas, ocultamientos de osamentas de detenidos desaparecidos en dictadura y arsenales que disponías para su defensa.

¿La influencia nazi ya no existe en Chile? ¿O sí? No hay dudas que existen algún político, empresario, militar, cura, al que se pueda sindicar como “vástago del nazismo” y que muchos de ellos se inscriben políticamente en las tiendas derechistas, aunque hay otros tanto que pueden ser encontrados en referentes cristianos fundamentalistas o que están trabajando soterradamente en el manejo de la información y conductas sociales de la sociedad chilena como una herramienta para perpetuar al capitalismo y privilegios de dominación de un sector sobre las mayorías.

El fomentar el “miedo al otro, la inseguridad social, el rechazo al inmigrante y la diversidad sexual” no es un fenómeno del hoy y el aparato cultural y mediático del poder económico y político lo intensifica junto con la promoción del racismo y del machismo la que, a través de sus medios de alienación masiva fomenta la visceralidad de las masas a estos temas desprovista de análisis crítico del resto de la sociedad reflexiva; explota toda tragedia para manipular imponiendo paradigmas de odio racista, o suceso para hacer propaganda a las fuerzas y estructuras represivas y justificar su accionar.

Por otra parte, los contenidos educativos también son intervenidos más estrechamente, y se implementa incluso el adoctrinamiento y enseñanzas de clases de religión desde su punto de vista de dominación de clase.

El fomento de grupos neonazis y paramilitarismo también forma parte de esa estrategia de dominación que implementa cuando sus intereses lo requieren en imponer una cultura social planeada que signifique control, uniformidad, obediencia y regimentación.

Con modernas técnicas de marketing con el poder de los medios a su favor se desarrollan elaborados procesos de subyugación publicitarios para lograr imponer posicionamientos ideológicos y usos de tecnologías para controlar la delincuencia, pero no critica ni condena la corrupción de las élites.

Entonces, si esta línea de razonamiento se diera, resulta que se estaría llegando cierta forma al conductismo de “Walden dos” de Skinner, escrito en 1948 (que narra la vida de una sociedad construida científicamente bajo las pautas de vigilancias, control y respuestas de conductas, en una localidad, semejante a lo que fue la Colonia Dignidad, que se fundó en Chile a finales de la década de los cincuenta) o de “1984” de George Orwell.

Sin embargo al empezar este nuevo gobierno han aparecido voces delirantes para imponer este tipo de políticas gubernamentales y sociales para abolir todas las políticas de avance social en relación a la diversidad social del país, derechos reproductivos de la mujer, la gratuidad de la educación, los derechos de los pueblos originarios y se callan frente a los horrores de la dictadura, la manipulación de los datos económicos del banco mundial y al nepotismo en los nombramientos de familiares en los servicios públicos que potencian la gestión gubernamental en favorecer los fraudes, negocios y corrupción de esta antigua y nueva generación que nos gobierna.