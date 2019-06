Social 27-06-2019

Sucursal ChileAtiende de Linares incorpora servicios inclusivos para una mejor atención

** Con un rostro renovado, más cálido, cómodo e inclusivo, esta sucursal pasa a formar parte de los 192 centros ChileAtiende que administra el IPS a lo largo del país.



De una forma más cómoda y con espacios que se adaptan a las necesidades de los distintos usuarios y usuarias que acuden a solicitar atención, la Sucursal Inclusiva de Linares, se convierte ahora en un espacio distinto y pasa a ser parte de los 192 Centros de Atención ChileAtiende que administra el IPS a lo largo del país.



Así lo destacaron las autoridades que tomaron parte en la puesta en marcha de estos nuevos servicios y las personas que comenzaron a utilizar los servicios recién inaugurados y en los cuales podrán realizar los diversos trámites IPS y de las instituciones en convenio, como beneficios del pilar solidario de pensiones, bono Fonasa, certificados de nacimiento para asignación familiar y matrícula, solicitud de ClaveÚnica del Estado, entre otros.



“Estamos muy contentos de cómo quedó esta remodelación que estamos inaugurando y que tiene un sentido muy importante para la comunidad, en términos que es una Sucursal ChileAtiende Inclusiva donde está todo diseñado para atender a los usuarios de manera eficiente, amable y cercana”, expresó Juan José Cárcamo, Sub Director de Servicios al Cliente del IPS Maule, al entregar las instalaciones a la comunidad junto a la Gobernadora de Linares, María Claudia Jorquera y la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Pilar Sazo, además de otras autoridades del nivel central y local del IPS.



Por su parte, la Gobernadora de Linares, María Claudia Jorquera, destacó que esta inauguración está en la línea de lo solicitado por el Presidente Piñera. “Él nos dijo que vamos a construir un Chile más inclusivo y hoy se está materializando una parte de aquello en esta Sucursal ChileAtiende de Linares. Esto es parte del país que queremos construir, que entregue posibilidades no sólo a las personas que tienen algún tipo de necesidades distintas, sino que en general, a nuestros adultos mayores y a todos los que hagan uso de este servicio” explicó.



Asimismo, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Pilar Sazo, destacó la inclusión. “Esta Sucursal es importante porque junto a la ley de inclusión laboral, debemos ser capaces de ser inclusivos en todos los ámbitos y estamos muy contentos de esta iniciativa ChileAtiende que nos permite tener atenciones diferenciadas y con mucha calidad humana” indicó.



Como ellos, las personas que solicitaban atención y fueron testigos de esta inauguración, resaltaron las bondades de las nuevas instalaciones y la calidad humana de los y las funcionarias.



En esa línea, la pensionada Regina Barros, resaltó “Ha sido un placer está acá, me parece precioso el recinto y el personal es muy atento”. Junto a ella, la linarense Flor Alarcón, resaltó: “Muy bueno el cambio, he venido varias veces y me parece fantástico este nuevo modelo de atención”.



Para la haitiana Claudet Legos, quien realizaba un trámite de reconocimiento de asignación familiar, el modelo de atención le pareció altamente positivo. “Cuando vengo me atienden muy bien, me gusta la atención aquí, es rápida y buena, puedo venir con tranquilidad junto a mi pequeño hijo” indicó.



Finalmente, se indicó que la Sucursal ChileAtiende Inclusiva de Linares, atiende a 400 personas diariamente y que tiene una dotación de 15 funcionarios “motivados, con energías y ganas para atender bien a nuestros usuarios y usuarias” subrayó Juan José Cárcamo.



Las dependencias Inclusivas de Chile Atiende cuentan con espacio para el amamantamiento, para que los niños puedan colorear dibujos mientras esperan a sus padres, ramplas de acceso y espacios preferenciales para atención de personas con capacidades distintas, módulos de atención en Caja y OIRS con una medida especial para facilitar la atención de personas en silla de ruedas, baño accesible, mudador y un módulo de videointerpretación para personas que hablan otro idioma o requieren de lenguaje de señas, entre otros elementos facilitadores de la atención integral.