Política 02-03-2019

Sueldo mínimo llega a los $301 mil en Chile: ¿Cómo ha variado en las últimas décadas?

Este viernes 1 de marzo el salario mínimo aumentó desde los $288.000 hasta los $301.000, de acuerdo a la Ley 21.112, aprobada en septiembre de 2018. "Este fue un incremento que resguarda la protección del empleo y un mejoramiento de las remuneraciones, lo que se enmarca dentro de la política de responsabilidad económica del gobierno", señaló subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. La nueva cifra regirá hasta marzo de 2020. Luego se reajustará de acuerdo con la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre otros factores, y tendrá vigencia hasta agosto de 2020.

Además aumenta el ingreso mínimo mensual para trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años a $224.704. Mientras que el ingreso mínimo que se emplea para fines no remuneracionales queda en $194.164 pesos. También se elevan los montos de la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones, de acuerdo a lo siguientes tramos: -De $12.364 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $315.841. -

De $7.587 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $315.841 y no exceda de $461.320. -De $2.398 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $461.320 y no exceda de $719.502. Mientras que el subsidio familiar será a contar del 1 de marzo de $12.364. A continuación revise cómo ha subido el sueldo básico en el país desde 1990 hasta la actualidad.