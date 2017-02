Deporte 03-02-2017

Sueño truncado: Quedaron sólo con las ganas

Equipo femenino de Roblería no viajó al torneo nacional de fútbol Indignadas estaban las jugadoras de la precordillera quienes tenían todas las esperanzas de viajar al campeonato nacional de Aysén. Aseguran que la autoridad comunal les dio su palabra que no se preocuparan porque estarían en tierras sureñas, incluso cuando se realizó la ceremonia de premiación de esta asociación en el polideportivo Tucapel Bustamante.

En la última práctica recibieron la mala noticia que no estaban los recursos económicos para emprender el periplo a la ciudad austral. Fue la capitana del club, Andrea López quien sacó fuerte la voz y dijo que el sueño se transformó en una verdadera pesadilla “Nos liquidaron las ilusiones a un tremendo grupo de jugadoras que incluso habían dejado de lado trabajos por esta experiencia que fue truncada, nos preparamos dejando de lado a la familia, hijos para llegar en óptimas condiciones a este torneo. Nosotras hablamos con el alcalde y le dio la instrucción a uno de sus asesores para que vieran el tema del bus y nos vinimos felices. Pero, después en la noche llamaron al presidente de la liga Francisco Jaramillo que no había dinero, después otro llamado que si iba el viaje y ahora que no entonces sentimos que jugaron con nosotras, no entiendo creo que fue una falta de respeto quedamos con los brazos cruzados. Había mucho entusiasmo y estaban todas las ganas de que por primera vez un equipo femenino de la precordillera, estuviera defendiendo los colores de la ciudad y lo más importante al Maule Sur.

Estamos muy decepcionadas como se llevó a cabo esta situación con mentiras y excusas. Porque no nos dijeron antes que este viaje no se iba a realizar a lo mejor lo hubiésemos entendido, pero no a última hora.

En tanto que el edil de la comuna Mario Meza Vásquez, respondió a esta polémica argumentando en su cuenta de Facebook “el bus tenía un valor de 7 millones de pesos, no disponemos de esa cantidad sino una parte de ellos. Nosotros le dijimos a Francisco Jaramillo, que les ayudaríamos con una parte 1 millón quinientos mil pesos”.

Destacar que este equipo de futbol femenino de la localidad de Roblería, estuvo trabajando bajos las órdenes del técnico Jaime “tiburón” Nova.

Otro de los problemas que podrían producirse es que en la fecha del torneo de futbol Internacional Linares Cup, que fue reprogramado por las emergencias que se han vivido , para los días 19 al 25 de febrero coinciden con el torneo nacional de AFUR , que esta con anterioridad programado y con documentos firmados para los días 18 al 25 del presente , durante la jornada esta jornada se reunían para ver esta solucionar este inconveniente , claro que el error estuvo en que al parecer quien está coordinando este torneo internacional infantil no tenía idea que esta fecha y el reducto deportivo ya estaban comprometidos con el campeonato Nacional de futbol Amateur Serie de Honor .