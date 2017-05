Opinión 10-05-2017

Suicidas en Piedra de la Iglesia

¿Quién no conoce a esta enorme y bella roca?... Realmente se asemeja a una nave parroquial, encontrándose ubicada en una de las playas de Constitución. Existen innumerables enamorados que en una Puesta de Sol, tomados de la mano y mirándose a los ojos, entregan una mirada de intensa pasión e ilusiones, quizás prometiéndose aquel amor eterno, jurando jamás olvidarse ni menos separarse.

Entonces, sin testigos ni Cura visibles que los una, los imaginan presentes y suben a la piedra para celebrar su matrimonio.

Además de ambos enamorados, la arena y el mar son los únicos testigos que saben, si hubo o no, luna de miel al anochecer…



Hace poco tiempo atrás que un amigo de infancia utilizó las ventajas del tecnicismo y se contactó conmigo. Luego de contarme su historia real, me solicitó lo incluyera a “cuentos que parecen cuentos” y aunque he tardado, hoy lo publico cambiando los nombres de los personajes.



Eugenio llegó nervioso a la plaza de Constitución, allí se encontraría con Ximena, a la cual había conocido esa tarde en la plaza. En tanto esperaba, murmuraba ensayando sus palabras y a ratos pasaba las manos por sus pantalones para cerciorarse que estuviesen tan limpios como cuando recién los estrenaba al salir de la cabaña situada casi frente al mar.

Pronto se encendieron las luces en los faroles, iluminando en remplazo de los rayos de sol, los hermosos prados y flores con sus asombrosos colores, que no se opacaron con aquel manto negro que la noche extiende con su llegada.

Inquieto demostraba su duda, estrangulando un cigarrillo en sus manos, de la concurrencia de aquella bella niña. Indiferente se decía, es tan hermosa, dulce y tierna, que me basta con la promesa de una cita. Ya había tenido el placer de escuchar esa voz angelical, suave como la brisa tibia, cuando acariciaba a los enamorados y que hace palpitar más de prisa a un alocado y rebelde corazón.

Aproximadamente marca el reloj, las diecinueve con cuarenta minutos, cansado de tantas miradas, ya que a cada instante su dueño consulta la hora… ¡Sorpresa! Por el costado sur- poniente de la plaza, aparece su maravilloso sueño. Estaban distantes, pero sin embargo Eugenio pudo apreciar a la hermosa damita, más aún, que cuando la descubrió a la orilla del mar. Venía acompañada de una hermana, quien se alejó luego de ser presentada. Denotaban educación y buena enseñanza de familia noble y bien constituida.

Eugenio quedó más flechado que la luna cuando es atravesada por los rayos del sol para cautivarla…

El corazón de Eugenio quedó más flechado que la luna cuando es atravesada por los rayos del sol para cautivarla…

Lo que había practicado lo olvidó en el acto. El cigarro en el suelo, se sintió libre. La presencia de un verdadero amor se detuvo en dos seres iluminados por un romance puro e ingenuo. Selló la eternidad de aquello, sin que se percatasen de aquel privilegio codiciado. Tres encuentros tuvieron en el mismo lugar y hora. En el escaño quedaron sus iniciales talladas en los maderos y en los jardines bordada su promesa de amor, como también el primer beso. El mar desde lejos parecía aplaudir, cuando agitó sus olas para que coquetamente chocaran contra las rocas con cabelleras de cochayuyos. En tanto las gaviotas con sus graznidos imitaron clarines para celebrar.

Una brisa marina vestida con música de violines, viajó hacia la plaza y agitó en los prados a las margaritas blancas, para exhibir la pureza de aquel reciente idilio que nacía. En los pétalos de ellas se escribieron los nombres de Ximena y Eugenio, y unas rosas rojas dibujaron dos corazones en el cielo, que hoy se llaman luceros.

No sé que tenía Ximena en la piel de sus manos, pero la suavidad de ellas en las de Eugenio, electrizaba a éste, hipnotizándolo en un sueño del instante. Ella una princesa de sueños y él, un príncipe enamorado.

La vida les mostró el lado cruel y ellos, lo supieron. El tiempo les brindó más amor, ternura y lealtad. Captaron allí que es casi imposible el amor eterno y sin escollos u obstáculos ofrecidos por aquellos proyectos de seres humanos. Creyeron encontrar la fórmula para eternizarlo y…

Aquellas manos de piel fina y hechizadora, se unieron subiendo a la Piedra de la Iglesia. Arriba en el puente que sujeta unos raídos rieles carcomidos por una garúa de mar rabioso el cual contempló con amargura como la espigada naricita de Ximena, se unió a la de Eugenio, los ojos fundieron su mirada y aquellos susurros en un beso tierno, silencioso y de llanto… se dijeron ¡Adiós!

Sin soltarse cayeron a las profundidades de aquella oscura nave. Las aguas se violentaron con los intrusos y los azotó contra las rocas…

Para su desgracia, Eugenio sobrevivió y sin olvidarla, murió viviendo…

Hasta el día de ayer, cuando después de cuarenta años, la tecnología los contactó, pero demasiado distante. Y tanto, que tan solo pueden verse y escucharse sin tocarse.



(Carlos Yáñez Olave)