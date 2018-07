Nacional 06-07-2018

Sujetos roban cerca de $140 millones desde sucursal de banco en la comuna de Vitacura

Durante la tarde de este jueves, un grupo de cuatro sujetos de identidad desconocida, asaltó una sucursal del banco Itaú ubicada en la comuna de Vitacura, específicamente, en la calle Alonso de Córdova 4156. Según informó preliminarmente Carabineros, los individuos sustrajeron un monto de $140 millones, luego de haber intimidado al guardia del lugar con un arma de fuego y quitarle su revólver. Desde la empresa, en tanto, aún no han confirmado la cifra exacta sustraída. Seguido de ello, los delincuentes huyeron en vehículo y aún no se ha podido dar con su paradero. No se han registrado disparos ni lesionados producto del hecho. Personal uniformado se encuentra en la búsqueda de los responsables.



Mercado sigue optimista tras Imacec de mayo y apunta a un crecimiento de hasta 4% en 2018

El sorpresivo Imacec de mayo, que se expandió 4,9% respecto al mismo mes del año pasado, abrió camino para que el mercado continuara reafirmando sus expectativas de crecimiento económico por sobre el 3,5%. Si bien el Presidente Sebastián Piñera dijo que la cifra "es una buena noticia, pero que no es para bajar los brazos o dormirnos en los laureles", el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que "nos alegramos, pero tampoco cantamos victoria" ya que "esta es una carrera de largo aliento y tenemos que seguir trabajando para que este crecimiento sea sostenido en el tiempo (...) y que no tengamos crecimientos buenos unos pocos meses y luego tengamos que volver a languidecer en materia de desempeño económico".

No obstante, el mercado sigue optimista. Benjamín Sierra, economista de Scotiabank Chile, comentó que "con estas cifras, reafirmamos nuestras perspectivas de crecimiento de 3,7% en el año. Estas cifras están suponiendo, inicialmente, una expansión del 3,5% en junio (4,8% en el segundo trimestre) y reafirman nuestra perspectiva de que las variaciones en la segunda mitad del año serán más acotadas, en parte por bases de comparación y en parte porque las turbulencias externas podrían causar algún daño en las expectativas empresariales".