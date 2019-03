Opinión 09-03-2019

Suministro de energía

Hace pocos días fue dado a conocer el retraso de una de las líneas de transmisión eléctrica que unirá las regiones de Atacama y Metropolitana. Se trata de un hecho aislado, pero que entrega una señal muy potente: Se hace cada vez más necesario descentralizar la matriz energética.



Si como país consiguiéramos este objetivo, podríamos estar mucho más preparados para enfrentar contingencias de este tipo, o incluso otras como por ejemplo el colapso de una línea o una subestación eléctrica completa, que en el pasado ha dejado sin suministro de energía a una considerable cantidad de población.



Si bien la vasta extensión de territorio siempre ha sido un obstáculo para lograr la tan ansiada descentralización en todo orden de cosas, al menos en el plano energético actualmente existen valiosos elementos para llevarla a cabo, y tal vez este sea el mejor momento para hacerlo ¿Cómo? A través de energías renovables.



Las ERNC en su conjunto, lideradas por la energía solar, se han acercado sorpresivamente al 20% de participación en la matriz energética, y esto no solo se debe a grandes proyectos fotovoltaicos situados en la zona norte de Chile.



Un importante actor en la industria son los denominados pequeños medios de generación distribuida. Se trata de parques solares que utilizan menor superficie y que son capaces de generar hasta 9MW de capacidad instalada. Su principal ventaja es que no necesariamente deben estar situados en el norte del país, fomentando una mayor independencia en cuanto a las líneas de transmisión, y descentralizando eficientemente la matriz en general, que es uno de los grandes objetivos de nuestro país.



(Jorge Leal

PV Power by Solek Group)