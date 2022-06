Deportes 14-06-2022

Súper campeones de invierno: Albirrojos terminaron la primera rueda sin perder un partido tras igualar con Rengo

- Este sábado al mediodía juegan en Quillón sin hinchada del Depo por no contar con seguridad en el estadio, cosas que pasan en esta división

Fue un partido muy complejo. Con un deplorable arbitraje típico de esta división del fútbol chileno, jugando con 10 hombres, en el terreno, tras la expulsión de Diego Ríos, por doble cartulina amarilla, los albirrojos aguantaron hasta los 90 minutos.

Con algunas variables en la formación, comenzando bajo los tres tubos. Reapareció el portero Sebastián Aravena, Pedro Cerón y Luis Urrutia desde el pitazo inicial.

En materia futbolística, Christian Monsalve, fue uno de los elementos destacados, cerca de los 30, tuvo una ocasión increíble, se sacó la marca de los defensas y disparó, el balón pasó muy arriba. Pero, luego de revindicaría luego de un error en la defensa de los renguerinos, con un potente disparo en el área chica, un zurdazo que cortó los cáñamos del arco norte del estadio Guillermo Guzmán, anotando la apertura en el marcador para los visitantes.

Claro que luego llegarían dos hechos que marcaron el partido, la expulsión de Diego Ríos, doble acumulación de cartulina amarilla en los 35 minutos, y la igualdad de Benjamín Campos, en los 41 del primer tiempo.

Al descanso se fueron con la igualdad y el “depo” con un jugador menos. Siempre apoyados por la hinchada albirroja que nunca dejó de alentar.

En la segunda fracción, el encuentro no cambió mucho. Los adiestrados por Luis Pérez Franco debieron soportar la presión de Rengo y para ello el técnico hizo debutar al jugador Christian Latorre, que ingresó por Sergio Bobadilla, y Nicolás Arancibia por Monsalve.

Resumiendo, los albirrojos consiguieron un trabajado empate jugando casi 70 minutos con un hombre menos. Con esto, son los súper capeones de invierno, además de invictos al término de la primera rueda y sacan fichas para transformarse en serios aspirantes para el retorno al fútbol “profesional”.

VOCES

Para Luis Pérez Franco, “fue un partido muy interesante, para ambos cuadros. Creo que el arbitraje dejó mucho que desear. Nos quieren perjudicar, gracias a Dios, luchamos contra todos. Con un jugador menos por una expulsión que no se ajustó en lo que se vio en la cancha, pero los muchachos tuvieron el coraje de sacar adelante este partido, creo que es un punto de “oro”, hicimos una excelente presentación, incluso pudimos haberlo ganado con uno menos. Felicitar a los muchachos por la entrega y ahora vamos a trabajar para ir a ganar a Quillón”.

El goleador Christian Monsalve , opinó: “este encuentro fue muy difícil, se nos complicó mucho con un jugador menos. El arbitraje dejó mucho que desear, así es difícil hacer fútbol. En lo personal contento por haber anotado y el rendimiento de mis compañeros”.

Y el debutante, Christian Latorre, central y lateral derecho, dijo que “a pesar de todo fue un paupérrimo arbitraje, sumando la cancha. Logramos sacar esto adelante. Con uno menos en el segundo tiempo, tuvimos tres claras ocasiones. Estoy sorprendido con el apoyo de la hinchada, nunca había estado en una institución con un público que acompaña a todas partes”.

RESULTADOS

La última fecha de la primera rueda entregó los siguientes resultados: Rancagua Sur 2 – Provincial Ranco 2; Rengo 1 – Linares 1; Colegio Quillón 0 – Colchagua 4; Osorno 0 – Lota 0.

TABLA DE POSICIONES

El líder y exclusivo invicto del fútbol de Tercera División, Deportes Linares, 17 puntos; Colchagua, 12; Lota, Osorno y Quillón, 9; Ranco, 8; Rengo, 7 y Rancagua sur, 4.

Deportes Linares logró un 80 % de rendimiento, con 5 victorias y dos empates. Son los únicos invictos del campeonato de Tercera División.

El partido ante Quillón del próximo sábado al mediodía se jugaría sin público visitante, debido a un tema de seguridad.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo