Nacional 29-12-2018

Super de Pensiones multa con $138 millones a AFP Provida por malas prácticas de agentes de venta

La Superintendencia de Pensiones (SP) multó con $138 millones a AFP Provida, tras detectar malas prácticas de parte de sus agentes de ventas. En el escrito, el ente regulador indicó que las fiscalizaciones se remontan al 2015, como resultado de análisis de reclamos y denuncias de trabajadores afiliados al sistema, así como de otras AFP.

En esa línea, el documento indica que "el procedimiento definido por la AFP presenta deficiencias importantes en el diseño de sus controles y en la ejecución de éstos (...) circunstancias que han facilitado que en su área de ventas se verifiquen malas prácticas de comercialización, irregularidades graves e infracciones a las normas que expresamente regulan la materia". Asimismo, detalla que "son de la máxima gravedad las diversas prácticas indebidas denunciadas por afiliados y por la AFP Modelo, entre otras, el pago de incentivos económicos a los afiliados para la suscripción de una orden de traspaso y traspasos no consentidos por los trabajadores afectados, que permitieron develar una serie de falsificaciones de firmas y suplantación de identidad en el uso de claves de seguridad para formalizar traspasos por internet en que incurrieron algunos agentes de ventas de AFP Provida". En tanto, el regulador añadió que "no deja de llamar la atención que estas situaciones irregulares no fueron detectadas por esa administradora mediante mecanismos de control propios, sino por las denuncias de quienes se vieron afectados y el ejercicio persistente de la función fiscalizadora de este organismo, ante la resistencia de la administradora para verificar los hechos denunciados por AFP Modelo S.A., los que una vez investigados en su mayoría concluyeron en la confirmación de una irregularidad".