Crónica 02-03-2021

Súper Lunes: Maule registró bajo desplazamiento en retorno a clases comparado con 2020



• Desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito, autoridades encabezadas por el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, analizaron el flujo vehicular en el primer día hábil de marzo.



En condiciones normales o años atrás, el tránsito a inicios de marzo usualmente se veía afectado por el retorno a clases y de personas a la ciudad. Este año, el desplazamiento fue menor según constataron las autoridades maulinas, quienes desde tempranas horas se reunieron en la Unidad Operativa de Control de Tránsito a fin de monitorear la situación de Talca, Curicó, Cauquenes y Linares.



Es importante destacar que en la Región del Maule, 101 establecimientos inician sus clases en sistema mixto, es decir, presencial y remoto. Un recinto educativo inició de forma netamente presencial. A su vez, al día lunes 8 de marzo deberán incorporarse 50 nuevos establecimientos en jornadas mixtas. En tanto, al 15 de marzo, se incorporarán 100 nuevos colegios en modalidad mixta.



Al respecto, el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, sostuvo que “el balance hasta ahora es bastante positivo. Lo estuvimos comparando con semanas anteriores y es bastante parecido a lo que se ha visto durante los últimos días de febrero. Por lo tanto, no se ha producido mayor congestión vehicular. Hemos visto el tránsito bastante normal en los lugares donde siempre se producían aglomeraciones y hasta ahora esperemos que el comportamiento siga así”.



La máxima autoridad regional hizo hincapié en que si bien, muchos establecimientos retornan a clases, es importante continuar con las medidas de autocuidado. “Tenemos que ser muy rigurosos con lo que son las medidas que desde hace un año trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación, ya que si bien, llevamos más de 200 mil personas vacunadas en nuestra región y partiremos los próximos días con las segundas dosis de adultos mayores, no nos podemos relajar”.



“BAJA EFECTIVA”



En tanto, Carlos Azócar, seremi de Educación, señaló que desde semanas atrás hubo planificación para el regreso a las aulas. “Independiente de las clases presenciales o remotas, hoy día todos se incorporan al proceso educativo en nuestra región. Señalar también de que todos los establecimientos al 8 de enero presentaron su plan de retorno 2021. En el cual señalaban como iban a iniciar el período de clases del día uno o el día dos de marzo”.



Por su parte, Carlos Palacios, seremi de Transportes, refirió que Talca y Curicó se han mantenido dentro de márgenes bajos y normales de tránsito. Respecto a Cauquenes y Linares, el flujo vehicular sería bajo, según lo supervisado. "Monitoreando Curicó, Talca, Cauquenes y Linares, verificamos la baja efectiva" dijo.



"Al mismo tiempo creemos que esto se va a mantener, eso hablamos con ingenieros del Ministerio. Esto se debería mantener de la misma manera, no creemos que debería haber un aumento significativo de transporte, solo hasta que inicie de forma efectiva las clases en la región. La baja del flujo hoy se verifica casi de la misma manera como el resto del verano" indicó el seremi Palacios.



Desde el análisis de Carabineros, el general Fernando Lobos, jefe de la VII Zona de la institución en el Maule destacó que “este Súper Lunes, ha sido bastante normal en la Región del Maule, tanto en Talca, Curicó y Cauquenes, que está la Unidad Operativa de Control de Tránsito lo que se está verificando. Pero también nosotros en la parte operativa diaria estamos totalmente normal, inclusive hay menos tránsito que semanas anteriores”.