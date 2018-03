Crónica 11-03-2018

Superintendencia de Educación orienta a sostenedores sobre proceso de Rendición de Cuentas

Hubo jornadas socializadas con fiscalizadores de la Dirección Nacional, Maule y Bío Bio.

En el marco del Plan de Rendición de Cuentas de los recursos 2017, la Superintendencia de Educación (Supereduc) del Maule, efectuó una capacitación y asesoría específica para que los sostenedores de la región, realicen este procedimiento en forma correcta, tras disipar sus dudas y resolver sus consultas en forma directa.

Fueron convocados un total de 302 sostenedores, siendo atendidos 223 lo que equivale a un 74%. Las consultas tuvieron relación con la fecha de expiración del proceso de rendición, cambios de formato en plantilla CSV, cuentas agregadas en plantilla, carga de ingresos en plantilla en plataforma y proceso de rectificación, fecha de expiración y detalles del formulario de solicitud.

En la instancia de trabajo los sostenedores municipales y particulares subvencionados, aclararon inquietudes y plantearon interrogantes a los fiscalizadores de la Dirección Nacional, Maule y Bío , Bio, sobre sus rendiciones previo al cierre del proceso este 31 de marzo.

Al respecto, el director regional de Supereduc Maule, Marcelo Torres Tapia explicó que “la rendición de cuentas es un proceso destinado a transparentar el uso de los recursos monetarios en establecimientos educacionales y garantizar con ello que los proyectos educativos se concreten. En tal sentido, constituye una herramienta al servicio del resguardo de derechos de la comunidad escolar, en beneficio de una educación de calidad a través del uso efectivo de los recursos en educación”.

TESTIMONIOS

Virginia Balderrama, profesora de la Escuela Básica San Sebastián de Teno ubicada en la localidad Rincón de Morales comenta que representa un establecimiento rural tridocente, con una matrícula de 30 alumnos de primero a sexto básico “aquí es un buen lugar donde nos podemos reunir y aclarar dudas que nos produce el dar cuenta. Para realizar este proceso lo mejor es unirse entre todos”.

Marcia Monsalve, Encargada de Rendición de Cuentas del Colegio Garden College de Cauquenes dijo “llevo 12 años haciendo rendiciones, a nosotros como colegio no nos ha salido rechazada ninguna rendición, pero eso se debe no solo a que la rendición este bien hecha sino que se sabe muy bien en que gastar y en que no gastar los fondos, me manejo al revés y al derecho en aquello. Me gusta estar actualizada, necesitamos que las capacitaciones sean más de una”.

Luis Salas representante legal del Colegio Santa Rosa de Constitución sostuvo “al día de hoy no hemos hecho nada del proceso, solamente hemos preparado las bases de datos en documentos internos y no hemos llenado nada de lo exigido en plataforma, pero las dudas que teníamos las hemos cubierto 100% y ahora nos queda empezar a trabajar y a cumplir el plazo, me siento súper bien preparado para cumplir”.

Sor Luz Altamirano representante legal del Liceo María Auxiliadora de Linares, cuya matrícula asciende a 1.040 alumnos desde prekinder a cuarto medio cuya formación es científico humanista y técnico profesional mencionó “la persona que nos estaba asesorando ha sido muy clara con las preguntas que nosotros teníamos, creo que estas capacitaciones presenciales compartidas nos permite aprender de los otros, es muy importante que estas instancias sean más frecuentes”.