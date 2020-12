Policial 13-12-2020

Superintendencia de Pensiones alerta por falso mail sobre retiro del 10% de las AFP’s



La Superintendencia de Pensiones alertó que no está enviando email pidiendo información ni realizando un catastro para seleccionar quiénes pueden retirar el 10% de sus fondos de pensiones. Agregando que se trata de correos fraudulentos.

Mediante un comunicado de prensa e información en su cuenta de twitter, explican que “te recomendamos desconfiar de correos que te piden datos confidenciales o que tienen enlaces o archivos adjuntos sospechosos. Recuerda que los ciberdelincuentes envían correos fraudulentos para robar tu información personal. Evita las estafas por internet.”

De paso, reforzaron la idea de la reserva de entregar claves y contraseñas: “Nunca entreguen claves ni datos confidenciales por mail o por mensaje. Tampoco hagan clic en enlaces que reciban por estas vías. Puede ser una estafa. Recuerden que las AFP tienen plataformas especialmente habilitadas para este segundo retiro del 10% de los fondos previsionales”, agregaron.

Finalmente, indica que “les recordamos que no se necesitan intermediarios para realizar la solicitud del segundo retiro de fondos. Es importante no entregar datos personales ni confidenciales a ninguna persona, ni por correo electrónico, mensajería instantánea ni redes sociales.”

En caso de antecedentes fidedignos sobre el proceso, estos se pueden consultar en el único sitio oficial de la Superintendencia de Pensiones, que es www.spensiones.cl