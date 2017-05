Crónica 31-05-2017

Superintendencia de Salud de Maule anuncia más de 400 millones de pesos en excesos de cotización que las isapres deberán devolver a 21 mil cotizantes de la Región

La agente Regional del Maule, Romina Angulo, anunció el inicio de la primera devolución masiva de excesos de cotización del año 2017, y que corresponde a aquellos montos recibidos por las aseguradoras, que superan el valor de la cotización legal en salud del afiliado y que por esta razón deben ser devueltos a ellos mismos.

“En la región existen disponibles un total de $411.109.017 por concepto de excesos en cotización destinados para 21.645 destinatarios. Esta cifra está actualizada a diciembre del 2016. Los excesos son sumas que no son parte de la cotización pactada y por esta razón hemos tomado una serie de medidas e impartido instrucciones, para facilitar e impulsar su cobro y así puedan ser devueltos como corresponde”, indicó Angulo.

Además, explicó el balance de la nueva regulación trabajada por la Superintendencia en el año 2014, cuyo objetivo fue que los excesos fuesen devueltos efectivamente a los cotizantes “pues si no eran cobrados, las Isapres los reconocían como ingresos y luego de 5 años prescribía toda posibilidad de cobro por parte de los cotizantes. Esta situación nos llevó a simplificar el procedimiento para asegurar su devolución”.

“Por esta razón decidimos que las Isapres pusieran nuevamente a disposición de los cotizantes las cifras de excesos de hasta 5 años de antigüedad y que fueron registradas como ingresos. También dispusimos ya no solo una fecha de devoluciones masivas –que es lo que estamos haciendo hoy- sino al menos dos al año. Además, se reguló la obligación de una devolución automática mensual mediante transferencia electrónica a los cotizantes que hayan registrado una cuenta corriente, de ahorro o cuenta vista”, indicó la autoridad.