Nacional 14-07-2021

Superintendencia fiscalizará que universidades, IP y CFT retomen actividades presenciales en el 2° semestre

Ante los cambios que ha experimentado la situación epidemiológica en el país, en que se da espacio a que las instituciones de educación superior retomen gradualmente sus actividades presenciales durante el segundo semestre de este año, la Superintendencia de Educación Superior (SES) anunció que realizará un nuevo plan de fiscalización a dichas instituciones para verificar que cumplan con la prestación del servicio educativo en el contexto de la pandemia. En esta oportunidad, la SES verificará que aquellas universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) que originalmente han convenido con sus estudiantes clases presenciales retornen a dicha modalidad, en la medida que la autoridad sanitaria –a través del plan Paso a paso– lo permita, tomando todos los resguardos y priorizando para aquellas actividades que, por su naturaleza, requieran de la presencialidad.

Así, la Superintendencia se enfocará en revisar la planificación de las instituciones para el segundo semestre de 2021, constatando si ésta considera la adaptación a las distintas fases del Paso a paso. También en conocer el estado del cierre del año académico 2020 y del primer semestre 2021; verificar que las instituciones cuenten con los protocolos de seguridad sanitaria para la realización de actividades presenciales (académicas y administrativas); y exigir la actualización mensual de información relevante, incluyendo la modalidad de ejecución de las actividades en cada una de las sedes de las instituciones, según la situación sanitaria particular de la comuna en donde se ubiquen y el número de estudiantes que se encuentran asistiendo presencialmente, entre otros. A diferencia del primer plan de fiscalización –que se concentró en 15 universidades, 15 IP y 15 CFT, abarcando un tercio del sistema y el 53% de la matrícula total–, este nuevo proceso incluye a la totalidad de las instituciones del país y se aplicará durante todo el segundo semestre. Este nuevo proceso incluirá dos tipos de acciones: una es el requerimiento de información general a los planteles, la que deberá ser actualizada periódicamente por todas las casas de estudios; y la otra son las acciones específicas de fiscalización, que serán ejercidas en aquellos casos en que la Superintendencia requiera contar con mayores antecedentes respecto de las materias del plan, o bien cuando se tome conocimiento de reclamos y denuncias presentadas por las comunidades educativas. Si producto de la fiscalización se constatan casos de instituciones que, pudiendo reanudar las actividades académicas presenciales según lo dispuesto por el plan Paso a paso, no hayan contado con una planificación adecuada para ello o no hayan ejecutado las medidas necesarias para normalizar de manera progresiva la modalidad de enseñanza convenida originalmente con sus estudiantes, la SES podrá instruir los procedimientos administrativos sancionatorios que correspondan y aplicar las sanciones que la ley establece.