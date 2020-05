Social 26-05-2020

Suplementeros de Chile cumplen 141 años



Los Suplementeros de Chile, ayer 25 de mayo cumplieron 141 años de vida laboral, desde el Combate Naval de Iquique, en 1879, surgiendo este noble oficio en ese entones con los primeros canillitas, quienes salieron a vocear el suplemento que publicaba “La Patria” y que era el único medio para informarse de las noticias en esa época.



Los suplementeros, diareros o “canillitas” fueron fundamentales en dar respuesta a la necesidad de información donde la fluidez de las comunicaciones era muy distinta a lo que hoy recibimos y estamos acostumbrados. Las noticias eran lentas, y los periódicos escasos y de publicación semanal o mensual.



Hoy con los avances de la tecnología, y la entrega de las noticias en los medios digitales, con nostalgia hemos visto como poco a poco han ido despareciendo publicaciones y editoriales que les proveían de los medios, para llevar la información y entretención a la ciudadanía.



No obstante, han trabajado incansablemente y se sienten orgullosos del oficio que han elegido como fuente laboral, con jornadas que comienzan a las cinco de la madrugada hasta avanzado la tarde.



Su trabajo se ha desarrollado sin descanso en tiempos de dictadura y democracia, solo con dos días de inactividad, el primero de enero y primero de mayo conquistados por dirigentes visionarios al ver lo sacrificado de esta labor.



Son parte del mobiliario urbano de los territorios, son informadores turísticos, y el servicio que prestan a la comunidad, lamentablemente no es reconocido por las autoridades ya que han postulado en innumerables ocasiones a ser reconocidos como patrimonio cultural vivo y no califican como ahora en los planes de mitigación del Estado por esta pandemia que nos aqueja.



Es por eso que el directorio desea a cada uno de sus asociados y familiares un futuro, lleno de fe y esperanza, y una solicitud a todos quienes gobiernan: no permitan que un gremio aguerrido como los Suplementeros de Chile, con más de cuatro mil asociados, muchos adultos mayores con un grupo familiar detrás, vaya a desaparecer en el tiempo.