Nacional 10-05-2019

Suprema asegura que en Corte de Rancagua había medidas de control previo a denuncias contra ministros

Permanentes medidas de control había al interior de la Corte de Rancagua cuando se registraron una serie de irregularidades en la tramitación de las causas que hoy tienen a tres ministros suspendidos de sus funciones, y uno de ellos formalizado por prevaricación y enriquecimiento ilícito. Así lo aseguró esta tarde el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, al abordar una vez más el caso que puso en la mira el trabajo de algunos miembros del Poder Judicial.

"No hay más explicación para nosotros en este momento que, de ser efectivos los hechos, de haber responsabilidad jurídicamente establecido porque estamos sobre una etapa de investigación, se trata de actuaciones personales", sostuvo el supremo. Los dichos de Brito ocurren luego que la ministra a cargo de la indagatoria interna, Rosa María Maggi, cerrara la investigación por el caso, descartando faltas que involucren a otros funcionarios judiciales. Así, son solo los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz los únicos tres con formulación de cargos. El presidente de la Suprema indicó además el interés que hay al interior de máximo tribunal de "recoger las prácticas a las que hemos hecho referencia y generar herramientas que nos precaven de la realización de acciones de esta clase".

En esa línea, informó que en el Poder Judicial "hay medidas de control permanentes": "Los tribunales disponen de mecanismos y para eso están los registros, las visitas; hay un montón de cosas que van en ese sentido. Tenemos que decir que nosotros nos hemos sorprendido luego de la aplicación de todos los mecanismos de control la denuncia de estos hechos". Y añadió: "Pero no se trata que esto estuviese abandonado. La aplicación de las cuestiones normales no indicaron nada hasta que en un momento los hechos son denunciados". El supremo concluyó señalando que resulta "evidente" que "la ocurrencia de estos hechos (...) lesionan credibilidad y eso es lo que a nosotros nos importa". Probidad y transparencia Durante este jueves, Brito informó además las medidas en materia de probidad y transparencia que resolvió en los últimos días el máximo tribunal. Entre estas se encuentra la obligación de que todos los tribunales mantengan una agenda pública, lo que el ministro definió como "un buen mecanismo", y con el cual se va "más allá de la ley".