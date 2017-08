Policial 25-08-2017

Suprema asume "error judicial" y declara inocente al primer colono que se fugó de Colonia Dignidad

La Corte Suprema acogió un recurso de revisión contra una sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Parral el 25 de febrero de 1967, que condenó al primer colono que se fugó de Colonia Dignidad por el delito de injurias graves contra el asentamiento.

El ciudadano alemán Ernst Wolfang Kneese (anteriormente Ernst Wolfang Müller) es el autor del recurso que fue acogido de forma unánime por la Segunda Sala del máximo tribunal.

El fallo de la Suprema invalidó la sentencia argumentando que si bien "no todo caso de manifiesta injusticia da lugar a anulación de la sentencia", el alemán "actuó sin animus injuriandi, ya que las expresiones proferidas, acreditadas en el proceso, no tuvieron por objeto lesionar intencionadamente la honra de otros; sino informar a la población en general, y a la autoridad en particular, de los graves hechos que estaban ocurriendo en la llamada Colonia Dignidad".