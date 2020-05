Opinión 10-05-2020

SURAMÉRICA EN CRISIS



Este título en particular

me causa mucha preocupación

acerca de lo que sucede en cada nación

por las cosas que se han llegado a presentar.



Parece que la crisis nos ha invadido

después que españoles y europeos lo hicieron

y luego hasta los norteamericanos vinieron

y como que un punto final, esto no ha tenido.



Al parecer, Venezuela fue el detonante

con un presidente, que por muchos no es aceptado

y por una grave crisis el país ha sido golpeado

cosa que según parece, se ha vuelto una constante.



Dicha crisis, que una migración masiva llegó a provocar

llevando a los venezolanos a muchos lugares

en medio de luchas y muchos pesares

todavía, no se ha llegado a solucionar.



Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

de dicho cargo, han querido sacarlo

solo que es algo, que no han podido lograrlo

y como que la ilusión de eso, muy lejos vuela.



Tiempo después, la crisis se hubo propagado

tocando luego el suelo boliviano

un país, de Venezuela, ideológicamente hermano

y también, por esta, se ha visto muy tocado.



La crisis que allá se llegó a desatar

en medio de comentarios de un fraude electoral

para Evo Morales, hizo que el ambiente fuera fatal

por lo que, de la presidencia, este debió renunciar.



La gente en Bolivia continúa protestando

porque muchos quieren que Evo Morales regrese

no se si dicha situación, viable fuese

pero es lo que sus seguidores están anhelando.



Ecuador, también se vió afectado

por una medida económica anunciada

que, por el pueblo, de inmediato fue rechazada

y a las calles, a protestar se hubieron lanzado.



Algunos piden, que vuelva el presidente Correa

el cual, hace unos años los gobernara

pero al terminar su periodo, de la presidencia se marchara

y no se si en esto, una oportunidad de volver, él vea.



En apariencia, la situación que allá se ha presentado

la menos grave parece ser

a pesar de los disturbios y enfrentamientos que ha llegado a haber

pero como que un impacto, no tan intenso, han causado.



Después, a Chile, la crisis se llegó a dirigir

porque el precio del transporte, se alzaría

cosa que, a la gente, para nada le gustaría

porque con dicha alza, mucho iban a sufrir.



Hubo protestas, marchas, enfrentamientos

y también, muchos saqueos

no sé si hayan habido arrestos o muchos reos

en medio de esos difíciles acontecimientos.



Por un cambio están luchando

y no se trata de los pensamientos o ideales

sino de situaciones económicas muy desiguales

que, por años, se han ido presentando.



La crisis de Venezuela, parece añeja

pero las otras, recién empezaron

en donde los pueblos contra sus dirigentes protestaron

alzando su voz en señal de inconformismo y de queja.



No sé, en nuestra región, que sucederá

es muy pronto para aseverar cualquier cosa

teniendo en cuenta que la situación no es grandiosa

y solo después de un tiempo, el resultado de esto, se verá.



(Deyber Munive)