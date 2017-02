Social 23-02-2017

Suspenden Juegos Campesinos en Yerbas Buenas.

Este año no se van a realizar los tradicionales Juegos Campesinos como era costumbre , según informaciones que nos dio a conocer el jefe del programa Prodesal Jhon Rosales, dado que no se cuenta con la media luna municipal por encontrarse en un proyecto de remodelación.

Se buscó otro lugar en el sector de Abránquil pero la medialuna de ese lugar no reúne las condiciones de seguridad, debido a la cantidad de personas que asisten a este evento, por lo que se tomó la determinación de suspenderlo. Sin embargo, vamos a realizar una actividad con los agricultores de la comuna que se llevará a cabo en el mes de abril y que va consistir en una cena la que se va a evaluar el año agrícola que recién pasado.