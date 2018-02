Crónica 15-02-2018

Sustentabilidad como modelo de negocio: La estrategia clave para el futuro de las empresas

El impacto en medio ambiente y los cambios culturales obligan a las empresas a llevar adelante grandes transformaciones.

La sustentabilidad viene siendo en los últimos años una práctica clave para el desarrollo de las empresas a nivel mundial. Con el objetivo de reducir el impacto ambiental y poder adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad, las industrias han tenido que asumir este cambio cultural. Por aquello, en la estructura de cada compañía la sustentabilidad se impone como un modelo de negocios.

Así lo señaló, en entrevista en Emol TV, Hans Eben, gerente general de Unilever en Chile, al indicar que "la única forma en que una empresa crezca es creciendo sustentablemente"

. Para llevar adelante esta transformación, Eben indica que "la sustentabilidad tiene que estar en las estrategias de la compañía, que no se trate como un proyecto dentro de ésta, sino que tiene que estar presente en cada decisión empresarial que se tome". Asimismo, indica que el negocio y la sustentabilidad no pueden ir por separado. "En el caso de Unilever no existe un gerente de sustentabilidad porque es algo que tiene que estar en todo lo que hacemos, porque si existiera un proyecto sustentable este inevitablemente terminaría compitiendo con el proyecto de negocios. Se tiene que entender como un todo", dijo. Producto sustentable y cero residuos al relleno sanitario Unilever recibió de parte del Ministerio de Medio Ambiente el sello oficial de producto sustentable para sus marcas de detergente en polvo de Omo, Drive y Rinso.

Este reconocimiento se debe a que la multinacional completó un ciclo de producción sustentable destacando que los detergentes tiene un envase 100% reciclable, con baja huella de carbono, que la fórmula que usan es libre de fosfato y que fueron fabricados en una plata que se abastece de energía eléctrica 100%. Además se destacó que la empresa logró que ningún de los residuos de la compañía terminara en un relleno sanitario.

Lo que según Eben significa que se sacaron de circulación 700 camiones de desechos y dejando de enviar 7.000 toneladas de basura al año". De hecho, en este último punto la multinacional cumplió su promesa de cero relleno sanitario como parte de su Plan de Vida Sustentable de 2010 y ahora busca entregar las claves para que otras 14 empresas logren lo mismo a través del Acuerdo de Producción Limpia de Cero Residuos al relleno sanitario.

Eben indica que estos objetivos de las empresas van en la línea de lo sustentable y señala que "la industria va por un buen camino, porque hay compañías que dan ese ejemplo y ninguna se quiere ir quedando atrás con las exigencias del consumidor. Así se sube el estándar de calidad de cada negocio".