Editorial 09-10-2021

Sustracción de madera

La Comisión de Constitución despachó el proyecto que tipifica el delito de sustracción de madera o troncos en troza. La norma, además, dispone figuras penales e investigativas idóneas para su persecución.



En esta sesión, se aprobaron normas para determinar técnicas especiales de investigación de este delito cuando se sospeche de la participación de una asociación ilícita. En este caso, el Ministerio Público podrá aplicar interceptación telefónica y otros medios técnicos de investigación establecidos en el Código Procesal Penal.



El texto aprobado también modifica la norma que permite al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ordenar la retención de maderas cuando provengan ilegalmente de bosques fiscales o reservas forestales. Aquí reemplaza el concepto de parques nacionales de turismo por el de áreas silvestres protegidas.



Adicionalmente, la propuesta establece como obligación contar con guías de despacho electrónicas por parte de quienes produzcan, vendan, almacenen, etc. troncos o trozas de madera. Así también, señala que quienes reciban los materiales no podrán hacerlo sin este documento, pues se exponen a sanciones.



Agrega que la fiscalización corresponderá a Carabineros y a los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). La policía uniformada deberá exigir, además de la o las guías de despacho electrónicas, la factura correspondiente. En caso de no tener los documentos o negarse a su exhibición, se incautarán las especies y el medio de transporte utilizado.



De todas maneras, en un artículo transitorio, el proyecto señala que estas normas entrarán en vigencia transcurridos seis meses desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento sobre la implementación de las guías electrónicas.