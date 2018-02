Editorial 28-02-2018

Sweetie, la cazadora de pedófilos

Scott Robert Hansen lo había hecho otras veces, y al abrir ese chat en 2013, comenzó la conversación como era habitual en él:—Me gustan las chicas asiáticas… ¿Estás lista para la acción? Prosiguió:—Estoy desnudo, ¿al- guna vez has visto a un hombre desnudo?. Él creía que la que estaba al otro lado del ordenador era una niña filipina de 10 años, pero en realidad era Sweetie, un programa informático creado por una ONG para per- seguir pedófilos en la red. El australiano Scott Robert Hansen se convirtió poco después de ese chat en el primer condenado por acoso a menores gracias a esta herramienta. Ahora, la organización holandesa que creó la aplicación, Terre des Hommes, está a punto de conse- guir que la policía de su país pueda utilizarlo de forma regular. Aquella fue la primera ocasión en la que pusieron a funcionar a Sweetie. En 10 sema- nas contactaron con la supuesta niña filipina más de 20.000 hombres. Los técnicos de la ONG consiguieron identificar a un millar de ellos procedentes de 71 países, gracias a los datos que estos facilitaron en la conversación, y después los pasaron a Interpol. “Esto de- mostró que es un problema global. Nosotros estamos trabajando por la prevención. Si qui- tas el anonimato a los delincuentes, les quitas la protección”, explica Hans Guyt, portavoz de Terre des Hommes. El hecho de que esta iniciativa naciera en Holanda no es casual. Según el último infor- me anual de Unicef, es uno de los cinco paí- ses que acumulan el 92% de las webs pedófi- las en todo el mundo. Holanda está en el nú- mero uno con el 20% del total global (datos de Internet Watch Foundation). “Son tres los factores que lo justifican: una infraestructura privilegiada que hace que nuestros servidores sean muy rápidos, que aquí no es obligatorio retirar un contenido inapropiado en cuanto se denuncia y una moral extremadamente liberal que lleva al máximo la libertad individual”, ar- gumenta Guyt. Holanda es el único país del mundo que ha llegado a tener un partido polí- tico que se manifestaba abiertamente como pederasta.