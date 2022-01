Opinión 30-01-2022

TÚ ACTITUD, NO TU APTITUD, DETERMINA TU ALTITUD...



¿Sabes lo que mueve a todos los emprendedores? Tengan o no experiencia, lo que verdaderamente les mueve es su actitud positiva emprendedora.



Todo emprendedor debe mantener siempre una actitud positiva, en lugar de quejarse cuando las cosas van mal y saber que la vida está repleta de altibajos los cuales debemos de superar.



Como dice Victor Küppers, el factor determinante para conseguir valor es la Actitud. Mientras que el conocimiento y las habilidades suman, la actitud multiplica.



Valor = (conocimientos + habilidades) x Actitud



También Küppers en entrevista planteo que la inteligencia está sobrevalorada, ser amable (actitud) tiene mucho más mérito. La diferencia está en el ‘ser’. Es importante los conocimientos y es importante la experiencia, pero la clave está en la actitud.



Ser emprendedor es una actitud en la vida y consiste en pensar que somos y queremos una cosa concreta, saber qué es lo que hemos venido a ser, y seguir adelante con ese propósito.



Para lograr cambios positivos en la vida, necesitamos mantener una actitud igualmente positiva, incluso en las situaciones de mayor conflicto o crisis. Atraemos lo que somos y somos lo que pensamos.



Algunas veces la vida te presentará situaciones negativas. En estos casos tú tienes el poder de enfrentar estos escenarios como retos, y verlos como una oportunidad de aprendizaje.



He aprendido que no debemos quedarnos atrapados en circunstancias problemáticas, pues son solamente una realidad actual que podemos cambiar si nos lo proponemos. Y esto es así, ya que somos nosotros quienes ponemos la connotación emocional. Las situaciones negativas también pasan, pues la única constante en la vida es el cambio.



Como emprendedores siempre debemos tener pensamientos positivos creativos ya que nos producirán valiosos resultados en nuestra relación con nosotros mismos, y con los demás.



Los pensamientos positivos creativos nos ayudan a establecer una buena comunicación con nuestro cuerpo conservando así un buen estado de salud.



Además, nos ayudan a crear más prosperidad y riqueza material en nuestra vida.



Así qué, NO dejes que nadie cambie tus pensamientos positivos por negativos.





Augusto Javier Leiva Garcinuño

Presidente de Fundación Azimut Maule Sur