Opinión 31-05-2020

TABAQUISMO:LA OTRA EPIDEMIA



Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, conmemoración instaurada desde 1987 en la Asamblea Mundial de la Salud. Su objetivo es crear conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco tanto si somos fumadores o para los llamados fumadores pasivos (personas que sin consumir directamente, están expuestas con frecuencia al aire contaminado por el humo de tabaco). Por otro lado, se pretende informar de las prácticas comerciales realizadas por las tabacaleras para promover la venta de cigarrillos. El lema de este año es "Proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar que usen tabaco y nicotina".

Según lo informado por la Organización Mundial de la Salud los productos de tabaco matan a más de 8 millones de personas cada año. El tabaquismo constituye un factor de riesgo para al menos 19 tipos de cáncer, además de las enfermedades cardiovasculares. Las investigaciones indican que el tabaquismo aumenta el riesgo de cáncer pulmón entre 15 a 30 veces, incremento que está directamente relacionado con el nivel de exposición durante la vida.

En Chile, según lo publicado por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) sólo el año 2017, la mortalidad por tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón fue de 3276 personas con una tasa de 17,83 por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 informó que el 33.3% de la población nacional era fumadora y, personas expuestas a humo de tabaco en el hogar correspondía al 15.2%.

Frente a los datos anteriores, como sociedad no debe dejarnos de llamar la atención las estrategias utilizadas por las grandes industrias tabacaleras para fomentar el consumo de estos productos: uso de saborizantes, patrocinio de eventos, utilización de redes sociales, financiamiento de actividades benéficas, sólo por nombrar algunas. Estas intervenciones indudablemente pueden influir directa o indirectamente en la población, en especial la pediátrica y adolescente a nivel mundial.

Por otro lado, el uso de cigarrillos electrónicos tampoco es inofensivo ya que contienen niveles de nicotina y otras sustancias químicas con efecto dañino en el parénquima pulmonar. Afirmaciones publicadas en medios nacionales como “el tabaco es bueno para el coronavirus” no hacen más que acrecentar el problema. La Organización Mundial de la Salud estableció que “los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19, en comparación con los no fumadores” y envió un llamado a la comunidad científica de ser prudentes en la difusión de “ideas no probadas de que el tabaco o la nicotina podrían reducir el riesgo de padecer COVID-19”.

Parece que nos queda todavía por trabajar y avanzar en combatir esta adicción. Pero se puede. Lo afirmo con propiedad después de 6 años sin fumar. ¡Día Mundial Sin Tabaco!



(Mariana Herrera Escobar, Académica de la Escuela de Enfermería sede Curicó, Universidad Católica del Maule)