Deporte 11-11-2017

Taekwondo en Linares: Los primeros campeones nacionales en novicios e intermedios

Liga Deportiva de Educación Superior



La competencia se dio inicio con las semifinales y finales, nivel principiante (8 al 5 gup) en las damas y en los varones, además las semifinal y final del (4 al 1 gup) en varones.

En los novatos, Camila Canales de la Universidad del Desarrollo de Concepción, se consagró campeona nacional en la categoría -49 kilos, al respecto afirmó: Es algo nuevo para mí que me emocionó mucho, ya que, recibí el apoyo de la universidad, del DAE, de mi profesor, de mi club y de mi familia, así que el logro es de ellos.”

Issa Muñoz de la Universidad San Sebastián de Valdivia se coronó como la campeona nacional en la categoría -67 kilos principiante, quién señaló: “Es un gran logro para mí, ya que, el año pasado salí segundo, donde tuve un micro desgarro y llegué como pude, pero este año quería la revancha y lo conseguí."

En tanto, Mary Anne Montory de la Universidad Austral de Chile, quién logró el primer lugar nacional en la categoría novato - 57 kilos, señaló: “Estoy muy contenta, ya que, es un triunfo para la ciudad, para la universidad, para nuestro club y también para mi”

Camila Barría, de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, manifestó su alegría por haberse consagrado campeona nacional en la categoría novatos más 67 kilos: “Es la meta cumplida, era lo que esperaba, ya que, el año pasado salí segunda, este es mi último año en la universidad y quería terminar a lo grande”.

En tanto, Felipe Reyes, campeón nacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en iniciado más 80 kilos, señaló: “Este logro se vio acompañado de mucho esfuerzo y entrenamiento que hemos tenido durante el año, además del apoyo de los instructores y del compañerismo.”

Reyes, agregó: “Hubo buenas competencias y una gran alegría grande para la PUCV que está remontando mucho”

Brayan Latud, representante de la Universidad Bio Bio, señaló estar feliz por haber logrado el primer lugar nacional en la categoría novatos -58 kilos por segundo año consecutivo: “Significa mucho esfuerzo durante el año, clasificando en los campeonatos anteriores, donde estoy contento y feliz por ser bicampeón nacional”

Sebastián Bernal, seleccionado de la PUCV, afirmó estar contento por haberse quedado con el primer lugar nacional en la categoría intermedio -80 kilos: “Estoy muy feliz, el año pasado perdí la final, llevo entrenando durante cuatro años junto a mi profesor Osvaldo Rodríguez, el mejor instructor que conozco, donde sin él no hubiera llegado a ninguna parte”

En tanto, Jaime Pérez, representante del Instituto Profesional Chile de Temuco, se consagró campeón nacional en la categoría novatos -68 kilos, al respecto señalo: “Esto es un primer paso, ojalá poder mantener esto para llegar al nivel avanzando y ganar”

Pérez, agregó: “Soy el primer representante de IP Chile en las Finales Nacionales. Sin duda, que voy a ser una motivación para que los demás se metan al área del deporte.”

En tanto, Osvaldo Contreras, seleccionado de la Universidad Austral de Chile, se consagró como el campeón en la categoría intermedio -80 kilos: “Es una gratitud inmensa con mis compañeros, uno nunca está solo en este desafío, además de eso, destaco la constancia y siempre tener las ganas de aspirar a algo más”.

Alex Paredes, representante de AIPEP, manifestó su alegría por haber conseguido el título nacional en la categoría -68 intermedios: “Son sentimientos encontrados, donde me sacrifiqué bastante para esta acá”

Paredes, añadió: “El primer año perdí mi combate, el 2016 obtuve la plata y este año campeón, así que al fin pude lograr el podio y llegar al primer lugar, gracias al profesor Pablo de la Vega y Juan José Galarce, donde sin ellos no podría estar acá”.

Germán Fernández Moya, seleccionado de la UNAP, quién se consagró como el campeón nacional en la categoría -80 kilos, afirmó: “Es genial lo deseaba hace bastante tiempo, tres años que lo intenté y ahora lo conseguí por fin”