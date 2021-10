Cultura 23-10-2021

Talabarteros de Parral inician programa de fortalecimiento de identidad territorial

Con el apoyo de la CRDP Maule, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Parral, más de 25 talabarteros de Parral serán capacitados en el área comercial, de innovación y propuesta de valor para sus productos.

En el patio del Centro de Desarrollo de Emprendimiento y Empleo de la Municipalidad de Parral, se dio inicio al Programa de Fortalecimiento e Identidad Territorial junto a más de 25 talabarteros y talabarteras de la comuna.

Se trata de un proyecto de capacitación para el desarrollo de productos con identidad territorial, el cual busca que los talabarteros adquieran nuevas capacidades y habilidades para potenciar sus negocios, en miras al desarrollo de una propuesta identitaria de productos que vinculen e integren a la talabartería como oficio y actividad artesanal propia y distintiva de Parral dentro de la Región del Maule y todo país.

A través de la Corporación de Desarrollo Productivo (CRDP Maule), el Gobierno Regional, la Municipalidad de Parral y su Unidad de Fomento Productivo, se da inicio a este plan de fortalecimiento orientado en mejorar las condiciones de comercialización y diversificar sus canales de ventas, implementar innovación, revalorización de productos, diseño, digitalización y asociatividad, para que los talabarteros trabajen de manera específica sus habilidades y conocimientos para proyectar sus negocios y dar valor a la identidad local parralina y maulina.

La Gobernadora Regional y presidenta del directorio de CRDP Maule, Cristina Bravo, señaló que “para nosotros es muy importante potenciar el trabajo, las tradiciones y reforzar todo lo que hemos perdido durante la pandemia. Acá los talabarteros generan empleo, son el sustento de su familia y para nosotros lo más importante es entregar herramientas para que ellos, no solamente puedan aumentar su producción, sino que tengan otros mecanismos para comercializar sus productos que han dejado de vender durante la pandemia”.

La alcaldesa de Parral, Paula Retamal, afirmó que “en Parral sabemos que son muchos talabarteros formales e informales. Ellos tienen la habilidad en sus manos, pero hay que desarrollarla y comercializarla. Hay que tener un producto, un valor agregado y sé que la Corporación les va a dar este impulso para salir adelante. Los medios digitales son una tremenda herramienta. Queremos avanzar en nuevos nichos de comercialización y de producción”.

Por su parte, el consejero regional Patricio Ojeda indicó que “muchas veces hablábamos con los talabarteros de la comuna pensando cómo ayudarlos y cómo potenciar y exponer de mejor manera el trabajo que ellos realizan. Y creo que este proyecto apunta a eso, a rescatar tradiciones y, al mismo tiempo, dar herramientas para que puedan hacerlo mucho mejor. Esta asociatividad va a transformar a Parral en la capital de la talabartería chilena”.

El talabartero parralino Samuel Campos, segunda generación trabajando cueros gracias a su padre, valoró el proyecto ya que “nos ayudan a enseñarnos publicidad, de marketing, cómo poder mandar un producto, cómo tratar a los clientes, es como profesionalizarse un poco más porque los talabarteros acá parten con los conocimientos básicos de la casa, no sabiendo tratar a un cliente, no sabiendo mandar una mercadería o colocar su sello. Sirve, realmente que sirve”.