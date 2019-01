Deporte 16-01-2019

Talca comienza a palpitar el Campeonato Sudamericano Sub 20

Uruguay, Perú, Ecuador, Paraguay y Argentina conforman el Grupo “B” que jugará en Talca y Curicó rumbo al Mundial de Polonia.





Con un llamado a cuidar nuestro Patrimonio Deportivo, Estadio Bicentenario Fiscal, el Intendente del Maule Pablo Milad encabezó el lanzamiento del Campeonato Sudamericano de Selecciones Sub 20 que se iniciará este viernes en la Sub Sede Talca.

En la ceremonia participaron la Seremi del Deporte Alejandra Ramos, el alcalde Juan Carlos Díaz, el concejal Santiago Oñate y el Director Ejecutivo de la ANFP, Vladen Canales.

La Sub Sede Talca albergará el Grupo “B” con las selecciones de Uruguay-campeón vigente-, Perú, Ecuador, Paraguay y Argentina. Compartirán el calendario de partidos con la Sub Sede Curicó.

Para el Intendente Pablo Milad “este es un espectáculo que engrandecerá la Región del Maule. El Sudamericano es un gran atractivo de mostrar los lugares turísticos que permitan el desarrollo integral de nuestra región”.

El Estadio Fiscal amplió su aforo de 8.300 a 16 mil localidades.

La Seremi del Deporte Alejandra Ramos llamó a cuidar este hermoso recinto “estamos entregando el Estadio en muy buenas condiciones. En estos momentos nos encontramos limpiándolo, después de las obras, para entregarlo en las mejores condiciones. El llamado a la comunidad es a cuidar este Patrimonio Deportivo, ya que ha costado mucho sacarlo adelante”, indicó.



JORNADAS DOBLES EN TALCA



Estadio Bicentenario Fiscal de Talca.

Viernes 18 de enero,

17,10´ horas, Ecuador vs. Paraguay

19,30´ horas, Uruguay vs. Perú



Martes 22 de enero,

17,10´ horas, Argentina vs. Ecuador

19,30´ horas, Paraguay vs. Perú



Sábado 26 de enero,

17,10´ horas, Argentina vs. Perú