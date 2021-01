Crónica 15-01-2021

Talca, Curicó y Linares tendrán restricción vehicular para disminuir movilidad y frenar contagios de COVID-19



En un horario que busca no perjudicar las jornadas laborales, desde las 09.30 hasta las 18.00 horas, no podrán circular vehículos cuya Placa Patente Única termine en: 0-1 (Lunes); 2-3 (Martes); 4-5 (Miércoles); 6-7 (Jueves); 8-9 (Viernes). Además los números pares no podrán desplazarse los sábados y los impares, domingos.



A partir del próximo lunes 18 de enero, empezará a regir la medida en Talca, Curicó y Linares. Sin embargo, en Talca y Linares, partirá una marcha blanca desde este fin de semana, que busca dar a conocer a la ciudadanía la implementación de la estrategia, que se suma al plan gubernamental cuyo objetivo es reducir los casos de Covid-19 y promover el quedarse en casa.



Y es que, según plantearon el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto; la seremi de Salud, Marlenne Durán y el seremi de Transportes, Carlos Palacios, pese a que existen cuarentenas totales -en el caso de Curicó- la movilidad vehicular sigue evidenciándose día tras día. En ese sentido, si bien las fiscalizaciones aumentaron, la cantidad de vehículos circulando en las calles no bajó, por lo que se determinó la implementación de restricción vehicular.



Al respecto, la máxima autoridad regional precisó que “una de las prioridades que tenemos y la preocupación más grande es la cantidad de movilidad que nos hemos encontrado sobre todo en las tres comunas más importantes de la Región del Maule, como es Talca, Curicó y Linares. Curicó está en cuarentena, por lo tanto, estamos haciendo el mayor de los esfuerzos desde el Ministerio de Transportes y Ministerio de Salud, para implementar medidas para ir disminuyendo esta movilidad que tanto nos preocupa”.



El intendente también precisó que previo al anuncio, hubo reuniones con los equipos municipales de aquellas comunas consideradas para disminuir el desplazamiento de la ciudadanía, sin embargo, la estrategia para frenar los casos de COVID-19 es obligatoria y debe cumplirse de lunes a domingo, según la terminación de la Placa Patente Única.



NO PERJUDICA JORNADA LABORAL



Es por ello que, desde las 09.30 hasta las 18.00 horas, no podrán circular vehículos cuya Placa Patente Única termine en: 0-1 (Lunes); 2-3 (Martes); 4-5 (Miércoles); 6-7 (Jueves); 8-9 (Viernes). Además los números pares no podrán desplazarse los sábados y los impares domingos. Un aspecto relevante es que, el horario escogido se determinó para no perjudicar las jornadas laborales de la ciudadanía.



Por su parte, la seremi de Salud, Marlenne Durán indicó que el objetivo es desincentivar que las personas salgan de las casas. “Las personas se trasladan con los permisos. Existen muchos permisos colectivos en Curicó de empresas, por lo cual, existe mucha movilidad, independiente de toda la fiscalización que hacemos, no hemos bajado la movilidad·.



MULTAS



A su vez, la fiscalización de la restricción será por parte de Carabineros, Seremía de Transportes, Seremía de Salud e inspectores municipales. De infringir la normativa, las personas se podrán a exponer a multas de hasta 75 mil pesos, según informó el seremi de Transportes, quien además precisó que la medida se remitirá al Juzgado de Policía local, quienes establecerán las sanciones correspondientes.



“Más allá de disminuir la movilidad, es disminuir los flujos vehiculares. Hay que pedirle a la gente algo muy personal y es que nos quedemos en casa un día. Es un día que va a tener restricción vehicular. Ese día que te toque ese dígito, no busquemos una forma alternativa de salir, sino que hay que programarnos el día antes o el día después” dijo Palacios.



¿QUIENES QUEDAN EXCEPTUADOS?



Quedarán exceptuados de la prohibición, los vehículos de emergencia, vehículos fiscales o de uso fiscal; vehículos destinados a las faenas de limpieza de calles; vehículos de servicios funerarios; vehículos de reparto de mercadería; vehículos de transporte público de pasajeros, urbanos, rurales e interurbanos. Asimismo, vehículos de transporte privado remunerado de pasajeros; taxis básicos y sus modalidades; taxis colectivos dentro de su recorrido habitual y los de transportes de carga.



De igual forma, quedarán exceptuados de la prohibición, los vehículos particulares que trasladen personal de salud público o privado, con su debida acreditación y vehículos particulares que trasladen personas o pacientes que requieran realizar un tratamiento médico en un centro de salud, con su debida acreditación. También, personal de bomberos que concurra a una emergencia, situaciones que se acreditarán con la credencial de la respectiva institución.