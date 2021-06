Crónica 04-06-2021

Talca retrocede a cuarentena desde este sábado 05 de junio



Desde el sábado 05 de Junio a las 5:00 de la madrugada retrocederán a Cuarentena: Talca y Pencahue y a Transición, Pelluhue



La información la dio a conocer el Intendente Juan Eduardo Prieto en un nuevo balance Covid-19 en la Región del Maule.

En Talca viven 235 mil personas, lo que equivale al 23,44% de la población regional, quienes retrocederán en el Plan Paso a Paso desde este sábado 05 de junio.

La máxima autoridad regional, indicó que “necesitamos contar con la responsabilidad y el compromiso de todos para poder superar la situación sanitaria. Respecto a la vacunación, la capital regional va muy avanzada, el 62% de la población objetivo ya cuenta con las dos dosis. Esto quiere decir que el 62% de la población objetivo podrá trasladarse con el pase de movilidad solo dentro de la comuna de Talca, el llamado es a que lo utilicen con responsabilidad, este permiso solo permite trasladarse de un lugar a otro, no autoriza reuniones sociales o superar el aforo permitido”.

VACUNACIÓN

A la fecha se ha vacunado a 667.885 personas con una dosis de vacunas de dos dosis (Sinovac, Pfizer y AstraZeneca) y 3.246 personas con vacunas monodosis (Cansino), ascendiendo a 671.131 vacunados que equivale al 76% de la población objetivo de la región.

Además, 497.019 personas ya completaron su esquema de vacunación, 493.773 con su segunda dosis y 3.246 con su única dosis, los que asciende al 57% de la población objetivo.

Por último, 466.966 personas ya cuentan con su segunda dosis con más de 14 días, lo que asciende al 53% de la población objetivo.

El proceso de vacunación se aceleró considerablemente después del anuncio del pase de movilidad.

El Director del SSM, Doctor, Luis Jaime, indicó que quiero “reiterar el llamado a la vacunación de nuestra población, de acuerdo a los grupos de edades que están reflejados en los calendarios o aquellos rezagados que aún no lo han hecho. Las 617 personas hospitalizadas en la UCI de la red de hospitales del Maule, entre febrero y abril del 2021, solamente de ellas, el 2,6% estaba con sus dos dosis de vacunas, el resto, la gran mayoría no tenía las vacunas colocadas o bien tenía solo una dosis. Por lo tanto, esta vacuna, está demostrado que protege y minimiza el riesgo de la hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos, por lo tanto, reduce el riesgo de muerte”.