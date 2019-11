Deporte 29-11-2019

Talca será sede del 6° Campeonato Nacional de Rugby en silla de ruedas

El torneo organizado por la Federación chilena de la especialidad, con apoyo de Mindep-IND, el Municipio talquino y la empresa privada, tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de diciembre, el cual se trae por primera vez a regiones.

Los deportistas paralímpicos Óscar González y Sebastián Arancibia, realizaron ante los asistentes una breve muestra de cómo se juega el Rugby en silla de ruedas, en el marco del Lanzamiento del 6° Campeonato Nacional de Quadrugby, a realizarse los días 6, 7 y 8 de diciembre en el Gimnasio Cendyr Sur.

En el encuentro participaron la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos, la Gerenta General de Mall Plaza Maule, Verónica Pérez, el Coordinador del Centro Teletón, Cristián Cherif, integrantes de la Mesa Regional del Deporte Adaptado y Paralímpico, junto a representantes de los clubes participantes.

Se trata de los Clubes Cóndores, Sparta, Guerreros, Huracanes y Wallmapu que darán vida y entusiasmo a este torneo nacional de rugby en sillas de ruedas, convirtiéndose como evento inédito para la región maulina.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez expresó “este Campeonato Nacional tiene por objetivo sacar los futuros seleccionados chilenos que nos representarán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Feliz de poder haber conseguido a través de la mesa regional del deporte adaptado y paralímpico del cual conformamos como servicio público, como también con el apoyo de la empresa privada y municipio, alimentación, alojamiento, recinto deportivo, entre otros, permitiéndonos recibir a 60 deportistas y jueces para este gran evento nacional”, sostuvo la máxima autoridad del deporte regional.

La idea es instaurar el Rugby en silla de ruedas como un deporte de desarrollo permanente en nuestra región.

Mall Plaza Maule apoyará con la alimentación, indicó su Gerenta General Verónica Pérez “estamos muy gustosos de sumarnos a este evento con la alimentación para deportistas, entrenadores y las personas del staff organizador. Nos motivó mucho apoyar esta actividad, precisamente por el tipo de deporte que ellos practican. Hago un llamado a la comunidad a que se involucre en este Campeonato Nacional”.

La inauguración del evento nacional está prevista para el viernes 6 de diciembre a las 11 horas en el Gimnasio Cendyr Sur, con presencia de autoridades y delegaciones deportivas.

El Torneo contará con una Comisión Asesora que está compuesta por los dirigentes Juan Rodríguez, Presidente del Club Deportivo Cóndores; Carlos Novoa, Presidente del Club Sparta; Víctor Sainz, Presidente del Club Wallmapu; Santiago Román, Presidente del Club Huracanes y Óscar González, Presidente del Club Guerreros.

Las delegaciones deportivas se alojarán en dependencias del Liceo Agrícola de Duao, comuna de Maule.

Para el Coordinador del Centro Teletón-Talca, Cristián Cherif señaló “el deporte es súper importante para las personas con algún grado de discapacidad. El andar en su silla, jugar, competir, etc. no solo es un tema físico, sino emocional. Es demostrarse a sí mismo y al resto, que puedes hacer cosas”.

Cada partido se jugará en 4 cuartos de 8 minutos cada uno, a cuyo ganador se le otorgará 1 punto.

La modalidad será todos contra todos en primera ronda, clasificando los 4 mejores a la etapa de semifinales, la cual se estructurará jugando el 1° vs. 3° y el 2° vs. 4° lugar.

El Presidente del Club Quadrugby Maule, Óscar González manifestó “han sido varios meses de trabajo para llegar al Campeonato Nacional. Ojalá que salga todo lindo. Poder desarrollarnos como deportistas y compartir con otras personas que llegarán de varias ciudades. El Rugby es un deporte de mucha estrategia”.

En tanto, su compañero de equipo Sebastián Arancibia agregó “esto es muy lindo porque haremos conocer el rugby en silla de ruedas y a nosotros como deportistas”.

De acuerdo al programa, la jornada de clausura tendrá lugar el domingo 8 de diciembre en el mismo Gimnasio Cendyr Sur, jugando a las 10 horas, la definición del 3° y 4° lugares y a las 11.30 horas, la Gran Final Nacional.