Crónica 17-09-2020

Talca urbano retrocede a Paso Dos de transición y Licantén urbano a Paso Uno de cuarentena



En un nuevo balance del Ministerio de Salud, se informó que Talca y Licantén han aumentado el número de contagios



La Región del Maule, particularmente dos de sus comunas, estuvieron incluidas en los anuncios realizados por el Ministerio de Salud. Es así como Talca y Licantén urbano, debido al aumento de número de contagios retrocedieron en el Plan Paso a Paso. En concreto, desde este viernes a las 05:00 horas, Talca (urbano) pasará a Paso Dos de transición y Licantén (urbano) a Paso Uno de cuarentena.

Acentuando la importancia del autocuidado y respeto a las restricciones, el Intendente, Juan Eduardo Prieto, lamentó el revés que tuvieron ambas ciudades. “Es importante recalcar que Licantén es solo la zona urbana, pues en un comienzo se había señalado que la medida afectaba a toda la comuna. Es lamentable que tengamos que retroceder en este Plan Paso a Paso, ya que la idea es ir avanzando y no retrocediendo”.

Por su parte, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, apuntó que reforzarán las medidas de inspección, potenciarán la señalética e intensificarán la labor para evitar el aumento de contagios. “Aprovecho de hacer un llamado a todos los vecinos por todas estas medidas restrictivas, que sabemos que son complejas y difíciles. No sirven de mucho si no actuamos de manera responsable. El llamado es a mantener el autocuidado y todas las medidas que señala el Ministerio”.

Entre tanto, la seremi de Salud, Marlenne Durán, dijo que “en nuestra región tenemos 30 comunas y muchas están en distintas fases, por lo que es tremendamente importante que cada persona, de acuerdo a su comuna, conozca la información y las restricciones que existen. Respecto a la extensión de la fase dos para Talca, es importante señalar que las cuarentenas y las fases son de manera indefinida hasta que las condiciones epidemiológicas permitan avanzar de fase”.