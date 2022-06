Cultura 18-06-2022

Talentoso músico linarense César Villagra participará en uno de los Festivales más importantes de Europa

César Villagra Carreño, linarense, es actualmente alumno de último año de la carrera de Interpretación Musical en Contrabajo de la Universidad Mayor, pero recuerda con especial cariño y agradecimiento la enseñanza que recibió en la orquesta Juvenil Infantil Municipal de Linares a la que se integró cuando tenía 12 años.

“Desde pequeño siempre me interesó la veta artística como teatro o poesía, y resulta que un día llegué a la Casa de la Cultura y el único espacio que había era la orquesta y quedaba solo un cupo para el contrabajo. Ya entrar a la orquesta para mí fue un logro muy grande. Y con el apoyo de mi familia pude continuar adelante. Así viajé a otras ciudades, participé en campamentos y pude conocer más gente. En un momento se volvió en algo definitivo para proyectarme en el estudio”.

- ¿Mantienes contacto con otros chicos que en esa época integraban la Orquesta Juvenil Municipal de Linares?

Efectivamente, con la gran mayoría de mi generación. Muchos se dedicaron a la música y los que decidieron no hacerlo, siguen con un interés de ir a conciertos. Además, la disciplina aprendida les ha servido para la vida. Todos ellos se han visto profundamente marcados por la Orquesta Municipal.

- Cuando ya decides estudiar en el Conservatorio, ¿en qué medida influyó lo que aprendiste en la orquesta de Linares?

Fue fundamental en mis primeros dos años. Lo que había aprendido acá me ayudó mucho. Sin esa base hubiese sido muy difícil. Este es mi último año en el Conservatorio en una carrera que es muy larga, son 10 años. Sin embargo, con la base que me dieron pude entrar al cuarto año, lo que significó un ahorro significativo en tiempo y dinero. Pronto me voy a titular y espero en el corto plazo realizar algún trabajo con recopiladores en Linares para hacer un trabajo con música docta y folclor de la zona. Después mi principal objetivo sería perfeccionarme en Europa.

- Sin duda, tu experiencia pude motivar a otros chicos de Linares para integrarse a la orquesta…

Exactamente. Cuando yo entré a la orquesta tenía muy pocas aptitudes musicales, nociones muy básicas, pero estoy convencido que todos tenemos un talento para algo. Mi talento fue el de la constancia, no un don musical superior, pero hoy esa perseverancia me ha llevado a codearme con músicos de primer nivel. Es lo que yo puedo trasmitirle a los niños de hoy, que sean disciplinados y que crean en sus sueños.

- Ahora tienes la oportunidad de participar en uno de los festivales más importantes de Europa como el Schleswig- Holstein, en Rendsburg, Alemania, ¿qué representa esta posibilidad?

Bueno, junto a otros dos estudiantes de último año de la carrera de Interpretación Musical en Contrabajo, Pablo Carrasco y Dante Valencia, obtuvimos una beca para asistir al festival que yo diría es el más importante del mundo, ya que tiene la particularidad de que los profesores viajan desde diferentes países y las audiciones con músicos de distintas nacionalidades son en vivo, y la otra característica es que es la primera vez que en la fila de contrabajo quedan tres chilenos. Es un logro personal y colectivo, ya que es una tarea que requiere de mucha preparación. El viaje, que es costeado por la organización, al igual que la estadía, lo haremos el 2 de julio, y el festival dura hasta el 21 de agosto, son seis semanas, donde cada semana se ve un repertorio nuevo. Vamos a interpretar obras del repertorio universal que son muy conocidas pero muy difíciles de ejecutar. Será interesante participar de esta experiencia en el Festival que fue fundado por un director norteamericano que fue el pionero en hacer shows de televisión con orquestas para niños. Además, cada año se proyecta una película con música en vivo. Esta vez corresponde a Star Wars episodio 5.