Crónica 18-05-2019

Talleres multidisciplinarios de formación integral desarrollan estudiantes portaleanos

Lograr que los estudiantes desplieguen todas sus potencialidades y descubran otras nuevas, es una de las premisas del Liceo Técnico Profesional Diego Portales. Para lograrlo, no solo se planifica con dedicación y esmero las asignaturas que indica el Plan de Estudios ministerial sino que, además, los 42 talleres extra curriculares que satisfacen las preferencias de los estudiantes, quienes asisten semanalmente a las actividades tanto dentro como fuera del establecimiento.

Con una finalidad recreativa los talleres tan disimiles como Soldadura, Scrapbook, latín, trekking, acondicionamiento físico, música latinoamericana, parkour, costura básica, artes marciales, robótica, teatro, entregan los espacios para que los estudiantes y docentes estrechen lazos, fortalezcan aprendizajes generados en aula y trabajen en la aprehensión de valores humanos fundamentales en nuestra sociedad como trabajo en equipo, apoyo mutuo y resolución pacífica de conflictos, además y por sobre todo, busca fortalecer la autoestima de los estudiantes, ya que al sentir que se valida su habilidad en una disciplina, genera alegría y complacencia, lo que se traduce en un bienestar emocional que beneficia el ambiente en aula. Esto se puede evidenciar en los buenos resultados de los equipos deportivos, Handball, Futbol femenino, música y la alta convocatoria a actividades artísticas.

Los talleres no son secundarios para el Liceo Diego Portales y no se siente una obligación ofrecerlos, manifiestan los docentes, sino que se abordan como parte fundamental del quehacer estudiantil puesto que cuando los adolescentes aprenden a conocerse a través de lo lúdico, el contacto con la naturaleza, del desarrollo psicomotor y de valoración del entorno, van perfilando su personalidad, expresándose con las artes, disfrutando los deportes y desarrollando el pensamiento crítico que lo llevará a convertirse en un buen profesional.