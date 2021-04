Deporte 01-04-2021

Talquina Macarena Montecinos fue seleccionada para Cali





*Será la única chilena que estará en el Pre Selectivo de Tenis de Mesa de Colombia, con opciones de clasificar al Panamericano Juvenil.



La destacada tenimesista Macarena Montecinos Mazuela, viene arribando a Talca tras entrenar 3 meses en Karlsruhe, Alemania.

Desde el Club ASV Grünwettersbach de Karlsruhe, le extendieron una invitación para entrenar en sus modernas instalaciones, logrando perfeccionar al máximo su juego.

Hoy está en franco ascenso hacia el Alto Rendimiento y lo demostró la clasificación lograda en un torneo selectivo que la consagró como la única representante chilena al clasificatorio de Cali, Colombia, con vistas al Panamericano Juvenil.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “muy feliz por los progresos que ha tenido Macarena (Montecinos). La conocemos desde muy niña en nuestro equipo de Promesas Chile y tanto su esfuerzo personal como el gran apoyo de sus papás, la tiene hoy en un gran nivel. Uno de los lineamientos de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016/2025, es apuntar hacia el Alto Rendimiento en la detección de valores en diferentes disciplinas. Es el caso de Macarena quien nos representará como región y país, en el mes de abril en Cali, así que desearle mucho éxito porque se lo merece y se lo ha ganado”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Su mamá, Paula Mazuela, principal guía de la deportista, reveló lo feliz que está por la experiencia que vivió en Alemania “feliz. Quedaron fascinados con ella. Ha progresado mucho y ahora quedó seleccionada para ir a competir a Cali, Colombia. A lo mejor, vuelve a Alemania todas las temporadas. Son 3 meses (diciembre, enero y febrero). Está bien”.

Macarena Montecinos se adjudicó la Beca Proddar que otorga el Ministerio del Deporte a los deportistas aventajados y con muy buenos rendimientos, lo que representa una gran ayuda para ir cumpliendo sus planes “encuentro que me ha ayudado demasiado la Beca Proddar. Me la adjudiqué en marzo de 2020 en un torneo Sudamericano que fue el último que alcancé a jugar, porque después empezó la pandemia. En ese Sudamericano y por equipos nos fue muy bien. Sacamos el Oro y gracias a eso, obtuvimos la Beca Proddar. Me ha ayudado mucho para costearme mis gastos en el tenis de mesa.. Me ayudó con mi entrenador, también a contratar un preparador físico y costearme el pasaje a Alemania, así que muy feliz de tener esa Beca”, expresó la talentosa tenimesista.

Al contar con este beneficio, Macarena Montecinos ingresa a la elite del Team Chile “se supone que al ser una deportista Proddar, ya soy una jugadora de Alto Rendimiento. Lo que espero es seguir manteniendo el Proddar, para lo cual me exigen 1° o 2° lugares en los Panamericanos u otros torneos. Espero seguir manteniéndolo y viajar a otros países. Se va renovando de acuerdo a los logros, así que tengo que seguir con rendimientos buenos”, manifestó orgullosa.



CALI, EN ABRIL



Respecto a su presencia en Cali, la joven deportista señaló que se encontrarán las mejores tenimesistas del Continente “los rivales fuertes en Cali, deben ser Brasil con el cual Chile está bien parejo. Colombia también es fuerte y Paraguay. En verdad, las chicas que van -supone-, son las mejores de sus países, entonces el nivel va a ser bien parejo”, dijo.

La pandemia ha obligado a mover constantemente las agendas de competencias, como también adecuarse a las circunstancias para seguir entrenando.

Recuerda esos momentos en que todo empezó a ser distinto en el mundo y en las casas “al principio fue súper difícil, ya que mi ´salita´ de entrenamientos que ocupaba cuando era chica, no tenía las condiciones. El piso era de cerámica. Me hacía muy mal para mi lesión de espalda, entonces mis papás me ayudaron y pudieron comprar un piso flotante que me ayudó demasiado para entrenar mejor. Al principio, estuve entrenando con mi compañero y amigo, Nicolás Araya. Luego, retomé los entrenamientos con mi entrenador, Víctor Córdova. Poco antes de diciembre, me llegó una invitación de un club alemán para una especialización por tres meses, entonces obviamente acepté. Es muy distinto entrenar en casa a hacerlo en un Gimnasio profesional. Me fui con la ayuda de mi familia y lo que tenía de mi dinero”.

Macarena Montecinos Mazuela, una joven promesa del Tenis de Mesa, de insospechadas proyecciones en el tiempo.