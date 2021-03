Deporte 24-03-2021

Talquino Santiago Mena competirá en Sudamericano de Aguas Abiertas



*Ha transcurrido 1 año y 2 meses sin torneos y 8 meses sin ingresar al medio acuático, pero mantiene las mismas ganas de seguir progresando y algún día radicarse en Australia, potencia mundial de su especialidad.



En enero de 2020 el nadador talquino Santiago Mena obtuvo el título de Chile en el Campeonato de Aguas Abiertas de Nueva Toltén, junto al laureado entrenador venezolano Juan Carlos Tenorio.

Desde esa época se esperaba la realización del Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos para mayores en Argentina.

Recién hace pocos días se aprobó reactivar esa competencia en la ciudad de Mar del Plata y que contará con la presencia de los más destacados nadadores del Continente, varios clasificados a Tokio, Japón.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “es de enorme satisfacción conocer los progresos que ha tenido Santiago (Mena) a quien como Mindep-IND le hemos acompañado en su proceso desde muy joven. Hace algún tiempo se fue a entrenar a Santiago, lo que le ha hecho muy bien en su preparación física y técnica. No ha sido un tiempo fácil por esto de la pandemia, por lo cual es muy importante volver a las competencias y, en este caso Santiago enfrentará un Campeonato Sudamericano de alta exigencia que le ayudará mucho como medición y proyecciones hacia el Alto Rendimiento”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

En efecto, el nadador Santiago Mena se radicó en la capital. En un principio estuvo en el Stadio Italiano, desde donde pasó al Club Deportivo Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.





MÁS DE 1 AÑO SIN COMPETIR





El deportista expresó lo duro que ha sido entrenar en tiempos de pandemia “ha sido un tiempo difícil. Después de unos 8 meses sin haber ´tocado agua´ por la pandemia, volví a los entrenamientos. Fue muy duro. Unos kilos demás, un estado físico que no era el mejor. ¡Años que no estaba así!, pero en corto tiempo logré recuperarme. Gané masa muscular, un mejor estado físico y una serie de aspectos que eran deficientes antes. Además, tuve un cambio de club desde Stadio Italiano a la UC. Llevo más de 1 año sin competir”, manifestó con el optimismo de recuperar el tiempo perdido.



En el Campeonato Sudamericano de Mar del Plata, realizará dos exigentes pruebas, reveló Santiago Mena “en este sudamericano se van a disputar 5K, 10K y postas. Mi mejor prueba antes eran los 10 kilómetros, pero como no estaba bien preparado, decidimos con mi entrenador disputar los 5 kilómetros y dar lo mejor posible. Tratar de tener la mejor representación para mi club y el país. Con mis compañeros Rafael De la Vega (UC), Giuliana Alberti y Mahina Valdivia (Stadio Italiano), vamos a competir en la posta”.



Santiago Mena está de vuelta y con el íntimo deseo de radicarse en Australia, en donde tiene familiares, ya que es un país en donde la natación de aguas abiertas es potencia mundial y hacia donde proyecta su carrera.