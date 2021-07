Deportes 11-07-2021

Tarea titánica: Deportes Linares inscribió a 23 jugadores en la ANFA

Gerente Deportivo y Técnico viajaron a Santiago para cumplir con este proceso

Fue una semana muy estresante para los dirigentes. El viernes debieron cumplir con la misión de la inscripción de jugadores en la ANFA. Todo esto luego de haber destrabado la situación con la SADP, Lister Rossel, donde los dirigentes albirrojos estuvieron en el ojo del huracán por la venta de dos hectáreas, la que fue criticada por uno de los fundadores de la institución, Gustavo Nuche Cañón.

En relación a esta polémica, el presidente de la Corporación, Mauricio Loyola, aclaró en el programa Puro Deportes de Radio Buena Nueva, que “era la única alternativa que tenían, porque estaban contra el tiempo, de lo contrario la ciudad se quedaba sin actividad futbolística. Aquí hay mucho trabajo y duele la crítica, pero sabemos que es parte de este proceso y como dirigentes estamos expuestos. Seguiremos más fuertes, porque nuestro objetivo es ver en nuestro estadio al “depo”.

JUGADORES

“Sé que el hincha y el socio están ansiosos por conocer a quienes defenderán la camiseta albirroja. Nos hubiese encantado responder esa interrogante, pero esperaremos la presentación oficial que está programada en principio para la próxima semana. El técnico Ramon Climent y la dirigencia nos han pedido esperar, para conocer en detalle la nómina de nuestros rostros. Sólo existen dos sobrevivientes de la temporada pasada. La idea es entregar un resumido curriculum de cada jugador, para que los hinchas conozcan la trayectoria de los nuevos elementos”, afirmó el dirigente.

En este mismo sentido, uno de los referentes del año pasado, Lucas Mondaca, y que no continúa con el equipo, aprovecho las redes sociales, para despedirse de la fanaticada: “quiero despedirme, sé que nos es la mejor forma, pero no tengo otra. Quiero dar las gracias a todas las personas, que me entregaron su apoyo durante estos 5 años en la institución. A la Lujuria, por todo el aguante que pusieron en todos los estadios en el que jugábamos y cuando estuvimos literalmente tirados con esta pandemia, por supuesto a colaboradores que nos daban una mano como la tía Sonia, Matilde, a las familias Muñoz, Alfaro, Saldías, Lara y al compadre Fierro. Quiero dejan en claro que siempre mi prioridad fue el Depo, incluso cuando me ofrecían el doble de lo que ganaba aquí y fui fiel a la camiseta por sobre lo económico, dejar en claro que jamás me llamaron para una posible renovación, muchas gracias y fue un placer defender los colores de esta hermosa institución como linarense, especialmente para el viejito querido Juan Grandón”. Una carta que tuvo respuesta instantánea de la hinchada, que criticó esta decisión y que no podían convencerse de esta medida, sumada a la de Aarón Araya, dos jugadores que representaban la identidad de la ciudad.

LO QUE VIENE

La próxima semana y luego de cumplir con la inscripción de los jugadores y cuerpo técnico, deberían comenzar los trabajos en cancha de la maquinita albirroja que inicia una nueva aventura, ahora en los pastos del fútbol de Tercera División, pero con grandes desafíos y con rostros nuevos que esperan llevar al equipo de vuelta al profesionalismo, claro que se necesita más que nunca el apoyo de toda la ciudad de Linares.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo