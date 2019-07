Política 16-07-2019

Tarud califica de contundente informe de la ONU sobre Venezuela y le recuerda al Gobierno que ya hay una denuncia chilena en la Corte Penal contra Nicolás Maduro

El ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores llamó al Mandatario a refrescar la memoria e ingresar él, como adjunto, el informe de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Venezuela a la denuncia que ingresaron con otros cinco países anteriormente.





Como contundente y categórico calificó el ex diputado, Jorge Tarud, el informe emitido por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. “Evidentemente que se hizo con acuciosidad y, por lo tanto, es una prueba formal de todas las violaciones a los derechos humanos”, recalcó el ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores.



A la vez, respondió a la petición realizada por el Presidente, Sebastián Piñera, para que sea la misma Michelle Bachelet quien ingrese este documento a la Corte Penal, asegurando que ya Chile, junto a otros cinco países, ya presentaron la denuncia en la Corte y ahora la obligación del Gobierno es adjuntar este documento como prueba. “Al Presidente Piñera se le olvida cuando pide que sea Michelle Bachelet que lo envíe a la Corte que Chile, junto a otros cinco países, ya presentaron la denuncia”, dijo.