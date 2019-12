Política 14-12-2019

Tarud: “Chile está con una imagen en el suelo en términos de conducción, económicos y en violaciones a los Derechos Humanos”

El ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores recalcó que tres organismos internacionales corroboran que el Gobierno de Chile se violaron gravemente los derechos humanos y exige al oficialismo que condene estos hechos de la misma forma que como lo hace cuando suceden en Venezuela.



Como un hecho de la mayor gravedad calificó el ex embajador, Jorge Tarud, las violaciones sistemáticas reflejadas en el informe publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre el estallido social que se vive en el país desde el pasado 18 de octubre.



“Human Rights Watch, Amnistía Internacional y ahora Naciones Unidas corroboran que el Gobierno de Chile ha violado gravemente los derechos humanos. Para nosotros, un país que vivió una dictadura con graves violaciones, donde trabajamos para reconstruir la imagen de nuestro país, la volvemos a ver en el suelo”, recalca Tarud, afirmando que no es lo único que cayó, aludiendo a “la forma errática, sin conducción que hemos tenido en esta crisis”.



En el mismo marco afirma que será muy difícil salir de la situación que enfrentamos como país y recuperar la imagen en el extranjero, “porque hoy día tenemos en nuestro servicio exterior gente capaz, pero no son los que están en la plana directiva de nuestra Cancillería y estos son malas noticias para Chile. En términos de conducción, en términos económicos y lo más grave ahora, en término de violaciones a los derechos humanos”.