Política 06-01-2017

Tarud cuestiona que la CEP no evalúe a todos los precandidatos presidenciales

El precandidato presidencial del Partido Por la Democracia, diputado Jorge Tarud, reaccionó tras conocer los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) y cuestionó que no se evaluara a todos los precandidatos presidenciales oficiales de los partidos políticos.

“En primer lugar debemos preguntarle a la CEP por qué razón no evaluó a todos los precandidatos presidenciales formales de los partidos políticos”, manifestó el diputado.

“En segundo lugar- continuó- todos sabemos que hoy en día con el voto voluntario las encuestas han fracasado en prácticamente todo el mundo, fracasaron en el referéndum en Colombia, en el brexit del Reino Unido, en los Estados Unidos. Por lo tanto, el hecho de que se entregue hoy día una encuesta sin evaluar a todo el mundo, la CEP tiene que explicarlo en pro de la transparencia”, siendo enfático el legislador en señalar que “las encuestas están hoy día cuestionadas en todo el mundo”.

Asimismo, el parlamentario señaló “la CEP no me evaluó, alguna razón tendrán para no hacerlo. La evaluación que tenía en septiembre era una buena evaluación positiva” y, agregó, “en la calificación que ellos hacen de los personeros públicos en general son con nombres inducidos por el encuestador y ahí va mi cuestionamiento”.