Política 12-03-2019

Tarud da balance negativo del primer año del Presidente Piñera y lo emplaza a recuperar la seriedad y el profesionalismo en política exterior

Preguntándose qué es lo que celebró y calificó como exitoso Chile Vamos, el ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, realizó su propio balance del primer año del segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, calificándolo con una nota negativa en muchos aspectos.



“No soy de los que se alegra cuando a un Gobierno no le va bien, particularmente en temas sensibles para todos los chilenos, pero al cumplirse un año de la gestión de Sebastián Piñera me pregunto ¿Qué es lo que quieren celebrar? Aumentó la delincuencia, la cesantía, cerraron varias empresas en regiones, todas promesas de campaña en donde ha existido un tremendo retroceso”, afirma Tarud, agregando que en temas como las pensiones sólo han existido voladeros de luces con letra chica que sólo buscan favorecer a las empresas.



Sobre la política exterior, el ex embajador sentenció que “el Presidente Piñera la ha transformado en una herramienta de política interna”, afirmando que la comunidad internacional se pregunta qué nos pasó como país y dónde perdimos la seriedad. “El pacto migratorio, que no nos privaba de nuestra soberanía para dictar normas propias migratorias fue apoyado por el Presidente Piñera y 48 horas antes de la firma fue descartado”, agregó.



“La aventura de Cúcuta no tiene precedentes. Un Presidente de Chile fue a pararse a la frontera de un país con un tremendo fracaso. La mayoría de los miembros del Grupo de Lima envió la ayuda humanitaria sin operaciones mediáticas imprudentes y mal organizadas”, afirma Tarud, enfatizando en la necesidad de no seguir deteriorando nuestro prestigio como país.



Sobre Prosur, el ex diputado recalca que esto se mantiene bajo la línea de la improvisación: “Anunciar la creación de Prosur sin una coordinación en los niveles que corresponden denota que es un error. Evidentemente debe ser integrado por toda Latinoamérica y, por lo tanto, para que se escuche la voz en temas relevantes excluir a México es un tremendo error en política exterior”, agregando a su vez que una clara muestra de la improvisación en este acuerdo es la falta de jefes de Estado que están dispuestos a venir a nuestro país a mediados de marzo.



"Es ya tiempo de que Chile recupere su tradición de tener una diplomacia seria en política exterior, ya que el buen prestigio ganado desde la vuelta a la democracia comienza a deteriorarse" , finalizó el ex embajador.